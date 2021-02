Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9 febbraio: nuova tronista in studio?

Inizia una nuova settimana per Uomini e Donne e non sono su Canale 5. Dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si preparano infatti a tornare in studio per una nuova registrazione ricca di sorprese. Oggi, 9 febbraio, potrebbe infatti essere una giornata di grandi annunci e nuovi arrivi in studio, a partire da quello di una nuova tronista. Solo pochi giorni fa, la redazione ha infatti stuzzicato e non poco la curiosità dei fan del programma, postando un breve frame di quella che è chiaramente la presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne. Con Sophie Codegoni ormai ad un passo dalla scelta, in tanti, infatti, si chiedono chi prenderà il suo posto. La risposta potrebbe arrivare quindi proprio oggi, nel corso della nuova registrazione.

Sophie Codegoni fa la sua scelta a Uomini e Donne?

A Uomini e Donne tutto è pronto per una nuova registrazione che vedrà in studio gli amati e discussi protagonisti. Di certo si inizierà con Gemma Galgani, le liti con Tina Cipollari e le sue nuove frequentazioni. Ci sarà però ampio spazio per Sophie Codegoni, ormai pronta a fare la sua scelta. Matteo e Giorgio sono ormai in attesa di scoprire chi tra loro sia la scelta della giovane che è l’ultima tra i suoi colleghi a chiudere il suo percorso in studio. La scelta, dunque, potrebbe arrivare tra oggi e domani, visto che si prevede una seconda registrazione. La sua uscita di scena, dunque, darebbe ufficialmente spazio alla nuova tronista e al suo percorso accanto ai due già annunciati ragazzi sul trono, Massimiliano e Giacomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)





© RIPRODUZIONE RISERVATA