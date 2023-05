Uomini e donne, anticipazioni registrazione 9 maggio/ Nicole spiazza: parla Roberta

Uomini e donne, il trono classico si chiude con la scelta di Nicole Santinelli: le anticipazioni della registrazione datata 9 maggio 2023

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con le novità del trono over e il trono classico che vedono Nicole Santinelli giungere ad una scelta inaspettata per molti, ma non per la rivale Roberta Di Padua. La nuova edizione in corso del format sui sentimenti condotto da Maria De Filippi si contraddistingue dalle precedenti per i continui crossover tra i protagonisti alla ricerca dell’amore del trono classico e il trono over, che vedono la over Roberta rendersi “terza incomoda” tra la tronista Nicole e i corteggiatori Carlo e Andrea, fino al momento della scelta della bionda dagli occhi di ghiaccio.

E mentre tutti darebbero per certo che la scelta di Nicole sia Andrea Foriglio, la bionda tronista uscente spiazza tutti, ribaltando il pronostico generale. “Ospite il papà di Nicole, mentre la mamma era nel pubblico”, esordiscono le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne datata 9 maggio, che sono fornite da Uomini e donne classico e over su Instagram e a cura di Lorenzo Pugnaloni.

“Dopo le registrazioni della scorsa settimana Carlo va a trovare Nicole, parlano, lui le fa ascoltare la canzone di Arisa ‘Meraviglioso amore mio’ e si baciano -si apprende poi della nuova sessione di ripresa di Uomini e donne-. Dopo Nicole fa un’esterna con Andrea e una con Carlo. In quella con Andrea vanno a casa di lui, lui le fa vedere alcune foto da piccolo, chiamano la sorella di Andrea e poi c’è un bacio sfuggente”. Dopodiché gli occhi sono tutti puntati sull’uscita di Nicole Santinelli con l’altro corteggiatore: “Con Carlo, invece, avviene al centro studio l’esterna. Carlo legge una lettera, poi appare Nicole, si apre con degli episodi sulla sua vita e c’è anche in quel caso un bacio molto sfuggente”, proseguono gli spoiler TV. Ma non é tutto. “I due giovani entrano in studio -si apprende inoltre dallo spoiler sul pre-scelta- ed entrambi non si aspettavano che ci fosse la scelta, infatti erano vestiti molto normalmente”.

L’epilogo del trono classico di Nicole Santinelli? “Andrea è entrato per primo ed è

rimasto impassibile come se sperasse che non lo scegliesse – é il sentiment del momento della scelta- e quando Nicole ha detto ad Andrea che non fosse la scelta, Gianni ha detto che non sembrava ci fosse rimasto

male ma sembrava quasi felice”. Insomma l’opinionista Gianni Sperti taccerebbe Andrea Foriglio di non essere interessato realmente alla conoscenza di Nicole Santinelli, alla corte TV di Maria De Filippi. Ma non é tutto. Nel sentiment di sorpresa generale, dettato dalla scelta improvvisa della tronista uscente, anche la “rivale” di Nicole, Roberta Di Padua ha voce in capitolo: “Roberta ha detto che non se lo aspettava, però dall’ultima registrazione ha detto che ha capito che Nicole è una donna dalle mille sfaccettature e che si sarebbe aspettata anche che non avrebbe scelto Andrea”.

Il trono over registra nuovi scontri accesi

Lo spoiler TV, poi, non risparmia i protagonisti del trono over, dove si preannunciano nuovi confronti e scontri scintillanti: “tra Gemma, Gabriella, Elio e Claudio è durata parecchio. Tina si è scontrata con Elio e si è messa a mangiare la ricotta davanti a lui. Elio ha detto a Gemma espressamente che è una scema”.

Gli spoiler, in aggiunta, avanzano nei minimi particolari: “Tina Cipollari offre un toast con la ricotta, persino a Gemma Galgani, infatti Gianni Sperti dice che è un evento raro che le due vadano d’accordo e ad un certo punto Gemma (dopo che Elio le aveva dato della scema) minaccia un lancio della ricotta in faccia”. La situazione, poi, sembra precipitare: “Lui dice che se l’avesse fatto l’avrebbe denunciata”. Insomma si potrebbe giungere alla scelta di adire le vie legali tra i protagonisti di Uomini e donne e l’opinionista rincara la dose, nella querelle: “Così Gianni dice che si è letteralmente fracassato le pa**e di queste denunce”. Il trono over, quindi, vede ancora una volta protagonista indiscusso Elio, che “in generale ha registrato parecchie sfuriate, ha discusso anche con Armando”. A non rendersi protagonista delle registrazioni é, invece, Riccardo Guarnieri.

