Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 16 settembre 2025: Cristiana Anania già in crisi con Jakub? Tutto su Trono Over e Trono Classico

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 16 settembre 2025: Gemma chiude definitivamente con Mario? Barbara travolta dalle segnalazioni

La nuova registrazione del dating show di Canale 5 si terrà oggi, martedì 16 settembre 2025 e dalle anticipazioni Uomini e Donne sapremo che cosa vedremo nelle prossime puntate del talk. Intanto cresce l’attesa dopo la registrazione di ieri per scoprire tutti i nuovi sviluppi sui protagonisti non solo del Trono Classico ma soprattutto del Trono Over che regala grandi soddisfazioni. Gemma Galgani, in maniera del tutto inaspettata e imprevista ha chiuso la conoscenza con il suo corteggiatore Mario Lenti mentre nel parterre è ritornata una dama storica: Barbara De Santi.

Scendendo nello specifico nella registrazione di ieri Gemma Galgani ha chiuso la conoscenza con il suo corteggiatore Mario Lenti (qui qualche informazioni biografica su chi è per conoscerlo). La dama si è lasciata andare anche ad un brutto scivolone accusandolo di essere grasso. Il cavaliere, da parte sua, troncata la conoscenza con Gemma e Marina ha deciso di conoscere meglio altre due dame: Magda e Valerio: come procederà la loro conoscenza? E poi ancora dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, martedì 16 settembre 2025, si scopre che cosa succederà anche nella conoscenza tra Sabrina Zago ed un nuovo cavaliere e a Barbara De Santi che, tornata nel parterre dopo la rottura con Ruggiero D’Andrea è finita nel mirino delle segnalazioni choc: secondo le dichiarazioni lanciate dall’ex cavaliere Luca Panont avrebbe avuto una relazione con il marito di Isabella (anche lei dama del parterre) mentre erano sposati contribuendo alla fine del loro matrimonio. Se ne parlerà in studio?



Flavio tra Martina e Sara, Cristiana già in crisi con Jakub? Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi

Le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione che si terrà oggi, martedì 16 settembre 2025 svelano che ampio spazio avrà anche il Trono Classico. Si parte innanzitutto con la tronista Cristiana Anania della quale non si è parlato ieri. Nella scorsa registrazione la giovane siciliana aveva portato in esterna Jakub, i due erano stati al mare e hanno fatto il bagno. In puntata, però, Cristiana ha discusso con lui perché aveva notato su Instagram delle storie del corteggiatore che lei ritiene essere fatte solo per attirare l’attenzione, per visibilità. Lui ha respinto le accuse, hanno chiarito ma lei ha ammesso alla fine di avere dei dubbi.

Cristiana Anania già in crisi con il corteggiatore Jakub Ektator? Si scoprirà meglio come si evolverà la loro vicenda dalle anticipazioni Uomini e Donne. Per quanto riguarda, invece, l’altro tronista, Flavio Ubirti quest’ultimo è sempre più vicino a due troniste in particolare Sara e Martina Cardamone, tuttavia con quest’ultima è scattata la scintilla ed i due erano vicinissimi al bacio che non c’è stato per un motivo ben preciso: lui afferma che dà molto valore al bacio e dice che è ancora presto, nonostante ci siano tutti i presupposti affinché avvenga.