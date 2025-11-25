Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025: Flavio Ubirti annuncia la scelta? Nuove esterne per Sara e Cristiana

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 25 novembre 2025: Gemma Galagni continua la conoscenza con Antonio

Dopo la registrazione dalle anticipazioni Uomini e Donne si scoprirà cosa succederà nella registrazione di oggi, 25 novembre 2025. Si parte con il Trono Over e con l’eterna protagonista Gemma Galgani, la dama dopo una serie di conoscenze non andate a buon fine con gli altri cavalieri sta conoscendo meglio un nuovo corteggiatore. Sull’uomo al momento di hanno poche informazioni solo che si chiama Antonio ed è molto più giovane di lei. Come proseguirà la loro conoscenza?

Dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi si scopre anche che cosa succederà agli altri protagonisti. Barbara De Santi dopo aver chiuso definitivamente con Mario Lenti conoscerà un nuovo cavaliere? Jone dopo essere uscita con Gianmaria ha scatenato la gelosia di Alessio Pili Stella che ha attaccato entrambi. Anche Federica si è detta contrariata dall’incontro dei due. Continuerà a gonfie vele, invece, la conoscenza tra Sabrina Zago e Massimiliano dopo il bacio di ieri. Federico continuerà la conoscenza con Marta e Lucia o deciderà di dare l’esclusiva ad una sola delle due dame?



Flavio Ubirti pronto alla scelta? Trono di Sara e Cristiana: anticipazioni Uomini e Donne registrazione

Non solo Trono Over, le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi 25 novembre 2025 svelano che al centro ci sarà anche e soprattutto il Trono Classico con molta carne fuoco. Assenti nella registrazione oggi avranno ampio spazio le due troniste, nelle scorse avevamo lasciato Cristiana Anania dopo aver baciato in esterna Federico Cotugno e che sta conoscendo meglio anche Simone Bonaccorsi. Sara Gaudenzi, invece, dopo essere uscita in esterna con Thomas con tanto di bacio ha deciso di eliminarlo. Inoltre, uscita in esterna con Jakub tra i due c’è stato uno scontro.

Occhi puntati tutti su Flavio Ubirti pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista ha fatto due esterne lasciando in panchina Angela. E’ uscito con Martina Cardamone e poi ha portato in esterna anche Nicole Belloni e quest’ultima, dopo che il tronista si era lamentato minacciando di lasciare il trono, si dichiara innamorata e lo esorta a sbrigarsi a scegliere. Ciro Solimeno, invece, sta conoscendo meglio una nuova corteggiatrice: Ale.

