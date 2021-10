Uomini e Donne, anticipazioni registrazione/ Due baci: Andrea Nicole e Roberta con…

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 24 ottobre 2021

Uomini e Donne ha registrato una nuova puntata oggi, domenica 24 ottobre 2021, e ci sono già le prime anticipazioni riguardo quanto è accaduto nello studio di Maria De Filippi. La novità importante riguarda il fatto che ci sono stati due baci molto importanti che non sono stati peraltro oscurati dalle telecamere del programma di Canale 5. Si tratta di quello tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, l’altro invece è quello tra Roberta Giusti e Luca Salatino.

Lo rivela Il Vicolo delle News, citando la sua “talpina”. Non è ancora chiaro se questi due baci verranno mandati in onda integralmente, ma stando alle anticipazioni sono stati entrambi belli oltre che intensi. Il bacio tra Nicole e Ciprian conferma il feeling tra i due, ma a Uomini e Donne nella registrazione odierna della puntata è emerso che la tronista è emotivamente più presa da Ciprian che da Alessandro, d’altra parte si fida più di quest’ultimo corteggiatore che del primo.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani e Ida Platano…

Per quanto riguarda invece l’altra tronista di Uomini e Donne, Roberta Giusti, è sembrata molto presa dal corteggiatore Luca Salatino. Ma non è finita qui con le anticipazioni relative alla registrazione di oggi. Dobbiamo prepararci, infatti, ad un nuovo show di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest’ultima è stata scaricata dal suo ultimo corteggiatore, quindi sono ripartite le solite schermaglie tra la Dama e l’opinionista.

E se parliamo di Gemma Galgani, allora dobbiamo anche parlare della sua cara amica, Ida Platano. Anche per lei le cose non sembrano andare benissimo perché, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, è stata molto attaccata all’interno dello studio. L’ipotesi è che la conoscenza con Diego Tavani non sia andata a buon fine. Quel che si sa in base alle anticipazioni emerse è che Ida Platano è uscita più volte fuori dallo studio, dunque cresce la curiosità per scoprire cosa sia successo.

