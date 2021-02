Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Gemma e le richieste di Cataldo…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: L’APPUNTAMENTO DI GEMMA GALGANI E CATALDO

Gemma Galgani è stata la protagonista della registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio. La dama di Torino, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, è uscita con Cataldo, un nuovo cavaliere che ha invitato a cena a casa sua. L’appuntamento, però, non sarebbe andato bene. Gemma, infatti, non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere che avrebbe appoggiato la testa sulle gambe e le avrebbe stretto la mano. Inoltre, padre che Cataldo le abbia anche chiesto di poter dormire sul divano di casa sua. La Galgani, non gradendo, l’avrebbe allontanato più volte, ma in studio, Gianni Sperti non ha creduto totalmente alla versione di Gemma Galgani. Secondo Gianni, infatti, Cataldo non piacerebbe fisicamente alla Galgani che, di fronte alla richiesta di Cataldo di vedersi nuovamente, ammette di non avere l’uomo giusto per farlo.

PRIME DISCUSSIONI PER SAMANTHA CURCIO

La registrazione del 24 febbraio di Uomini e Donne nel corso della quale c’è stata anche la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, è stata dedicata anche al trono classico. Oltre a Massimiliano e Giacomo che stanno continuando a conoscere le rispettive corteggiatrici, non è mancato il momento di Samantha Curcio, la tronista che ha già conquistato il web. Samantha ha discusso con Roberto, come riferiscono le talpe del Vicolo, convinta che non abbia un vero interesse per lei. La redazione conferma la sensazione della tronista: Roberto, infatti, non avrebbe chiesto di lei per tutta la settimana. Situazione completamente diversa, invece, tra Samantha e Ugo per il quale la tronista ha speso belle parole. E’ tornata, inoltre, la sfilata maschile e, in passerella, si sono presentati anche i tronisti Massimiliano e Giacomo. Il momento sfilata, inoltre, ha visto al centro della discussione Maurizio e Maria, considerati da tutti troppo complici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA