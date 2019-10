Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: Ida chiude con Riccardo (Trono Over)

Tanti colpi di scena nella nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, a cominciare dall’epilogo della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La lettera che il cavaliere aveva scritto e letto alla dama sembrava l’inizio di un nuovo capitolo per la coppia che, tuttavia, nello studio, davanti a Maria De Filippi, ha spiazzato tutti. Ida, infatti, dopo aver aspettato il ritorno di Riccardo per tantissimo tempo, ha deciso di chiudere definitivamente non lui non mandolo più come un tempo. Secondo le anticipazioni de Il vicolo delle news, la dama ha raccontato di non aver provato nulla nei suoi confronti nè ascoltando le parole della lettera nè trascorrendo del tempo con lui a Brescia. In compenso, però, in settimana ha cercato Armando Incarnato con cui sta davvero bene. Un durissimo colpo per Riccardo che non ha nascosto la propria delusione lasciando in lacrime lo studio e Uomini e Donne. Anche Ida, poco dopo, ha lasciato lo studio anche se il suo allontanamento, come scrive il Vicolo, dovrebbe essere momentaneo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: GEMMA BACIA JEAN PIERRE MA…

Colpo di scena anche per Gemma Galgani nella nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino, dopo aver pianto per Jean Pierre che ha più volte ribadito di vederla come un’amica e aver tentato di conquistare le attenzioni di Gianfranco che, tuttavia, non è interessato a “leggere due libri contemporaneamente”, è uscita proprio con Jean Pierre. I due si sono visti a Roma e durante l’incontro c’è stato anche un bacio a stampo. Tuttavia, per Gemma, le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo. Maria De Filippi, infatti, annuncia l’arrivo di una nuova pretendente per Jean Pierre che, dopo averla conosciuta, decide di farla restare deludendo la Galgani che sperava di avere già l’esclusiva. Per la dama di Torino, dunque, arriverà l’ennesima delusione sentimentale? Le premesse, stando alle anticipazioni del Vicolo delle news, non sono affatto rosee.

