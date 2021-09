Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: nuovi pretendenti per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over e classico

Le dame e i cavalieri del trono over e i nuovi tronisti di Uomini e Donne sono tornati in studio per una nuova registrazione. Dopo i primi battibecchi tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e le prime esterne dei tronisti con i rispettivi pretendenti, lo studio di Uomini e Donne ha riaccolto i protagonisti della nuova stagione. Cosa sarà accaduto? In attesa delle prime anticipazioni, è facile immaginare tra i protagonisti Gemma Galgani. La dama del trono over non ha perso le speranze di trovare il suo principe azzurro. Una ricerca che continua a scatenare i commenti di Tina Cipollari.

FESTIVAL DI VENEZIA 2021/ Roberto Benigni, il Leone d’Oro del cinema italiano

La bionda opinionista, secondo le prime indiscrezioni, pare abbia accusato Gemma di essersi rifatta per attirare corteggiatori più giovani. Per la dama di Torino, dunque, nel corso della nuova registrazioni, saranno arrivati in studio nuovi pretendenti?

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone ospiti?

Come accaduto negli scorsi anni, le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne potrebbero avere tra i protagonisti anche ex dame ed ex cavalieri. In particolare, il pubblico spera di vedere nuovamente in studio Elisabetta Simone e Luca Cenerelli che hanno vissuto una storia d’amore dopo essersi conosciuti durante la scorsa stagione. La relazione tra l’ex dama e l’ex cavaliere, però, è durata pochi mesi.

Diletta Leotta/ "Follie d'amore? Ne ho fatte tante", intanto Can Yaman...

Elisabetta, infatti, ha annunciato la fine della storia con Luca sui social senza svelare i dettagli della rottura. L’ex coppia, dunque, tornerà nello studio di Uomini e Donne per raccontare a Maria De Filippi le cause che hanno portato alla rottura? Lo scopriremo con le prime anticipazioni.

LEGGI ANCHE:

Marco Mengoni, Ma Stasera vince Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021/ "Non pensavo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA