Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 20 maggio: lieto fine per Gemma?

Si torna nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Ieri, 19 maggio, è stata la giornata dedicata alla scelta di Giacomo Czerny, ultimo tronista rimasto in studio. Una scelta alla quale hanno partecipato anche le coppie che si sono già formate nelle scorse settimane – Samantha e Alessio e Massimiliano e Vanessa – e che è alla fine ricaduta su Martina. Un percorso conclusosi anche per Giacomo con un lieto fine, ma i dettagli si scopriranno soltanto nel corso della puntata che andrà in onda tra pochi giorni. D’altronde Uomini e Donne è ormai verso la sua conclusione: a giugno Maria De Filippi saluterà il suo pubblico per poi tornare con una nuova edizione a settembre. Ciò vuol dire che la registrazione di oggi potrebbe essere l’ultima di questa edizione.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: "Sono disgustata..."

Uomini e Donne, una nuova frequentazione per Gemma Galgani?

Per salutare il pubblico, Maria De Filippi potrebbe regalare al pubblico un’ampia parentesi dedicata ai protagonisti Over e, in particolare, a Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne anche quest’anno non ha trovato l’amore, ma chissà che l’anno non si concluda per lei almeno con una frequentazione che possa avere seguito durante l’estate. Si tornerà a parlare anche di Ida Platano e della sua nuova conoscenza, si potrebbe tornare a discutere di Armando Incarnato e di altri cavalieri. Infine la registrazione potrebbe concludersi in leggerezza con una nuova sfilata, magari questa volta con protagonisti gli uomini del parterre.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Gemma in crisi!UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione oggi, 3 aprile: Massimiliano in esterna..

© RIPRODUZIONE RISERVATA