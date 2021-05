Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 20 maggio: sarà l’ultima?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, 20 maggio

Uomini e donne si avvia verso la conclusione e questo significa che la registrazione prevista per oggi pomeriggio potrebbe essere l’ultima. A rivelare i lavori in corso è stato Gianni Sperti che poco fa si è mostrato di nuovo in camerino pronto per questa registrazione che arriva dopo quella di ieri in cui Giacomo ha fatto la sua scelta portando a casa la bella Martina. Ma cosa ne sarà oggi dei protagonisti del programma? Uomini e donne chiuderà i battenti il prossimo 28 maggio, quindi venerdì della prossima settimana, e questo significa che la registrazione di oggi pomeriggio, in cui molto probabilmente saranno protagonisti Gemma Galgani, dame e cavalieri del trono over, sarà l’ultima, quindi proprio quella che vedremo nel finale della prossima settimana con tanto di saluti e, magari, graditi ospiti. Questa edizione non ha regalato al pubblico molte coppie da seguire e a cui affezionarsi ma sicuramente non è stata priva di colpi di scena e liti.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari? La sfilata scatena...

Gemma Galgani protagonista del gran finale?

In particolare, Gemma Galgani e Tina Cipollari continuano a discutere, con Nicola Vivarelli, ex Sirius, pronto a prendere le parti della sua ex mentre dall’altra parte abbiamo la rivelazione di Riccardo Guarnieri che ha evidenziato il fatto di come Roberta di Padua volesse usare la loro storia d’amore per scopi legati ai social, quindi come andrà a finire nei prossimi giorni e cosa succederà nella registrazione di oggi pomeriggio? Al momento non ci sono molte anticipazioni a riguardo e non sappiamo nemmeno se ci saranno ospiti nello studio di Uomini e donne ma siamo sicuri che non mancheranno i colpi di scena.

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 20 maggio: Gemma condannata a rimanere single!Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Insinuazione su Nicola Vivarelli: De Filippi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA