Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 20 marzo: Gemma dopo Maurizio…

Dopo una lunga attesa, dovuta alla registrazione della prima puntata del serale di Amici 2021, dame e cavalieri tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi, così come domani, scopriremo cosa è accaduto in questi giorni per i protagonisti del trono Over e di quello classico, a partire da Gemma Galgani. Nella scorsa registrazione la dama ha dovuto affrontare l’ennesimo dramma (per di più dopo una brutta caduta in studio!): l’uscita di scena di Maurizio.

I due sono tornati a vedersi ed è arrivato anche un bacio ma, messo sotto pressione da Tina Cipollari e Gianni Sperti, il cavaliere ha deciso di abbandonare lo studio per sempre. Una decisione che Gemma ha affrontato con grande tristezza, quasi in lacrime. Ora che anche Maurizio è andato via, arriveranno per lei nuovi pretendenti?

Nuove conoscenze per Nicola Vivarelli? Samantha invece…

Occhi puntati su Nicola Vivarelli nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne. Il ragazzo è tornato in studio, per la gioia di Gemma Galgani, e il pubblico si chiede se presto si rimetterà in gioco con una nuova conoscenza. Stessa cosa vale per Armando Incarnato, ultimamente non molto protagonista in studio se non perché chiamato in causa in critiche o scontri. L’attenzione poi andrà ai tre tronisti. In particolare scopriremo cos’è accaduto a Samantha che, dopo l’uscita di scena di Gero, è tornata a concentrarsi sui suoi corteggiatori. Nell’ultima registrazione è poi tornato Roberto, via due settimane a causa di un malore, ma la tronista l’ha infine eliminato. Arriveranno per lei nuovi corteggiatori?

