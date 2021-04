Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 24 aprile: Tina Cipollari torna?

Uomini e donne, anticipazioni registrazione oggi, 24 aprile

Tutto è pronto per una nuova registrazione di Uomini e donne. Gianni Sperti ha già lanciato lo “spoiler” via social mostrandosi pronto a fare il tampone e poi, da negativo, entrare negli studi di Uomini e donne per la registrazione che, molto probabilmente, replicherà anche domani come sta succedendo in queste ultime settimane. La domanda che tutti si fanno è: Tina Cipollari tornerà oppure no? Al momento non lo sappiamo ancora e in questi giorni si è spesso parlato di lei e della sua assenza dallo studio, assenza che prima era totale ma che adesso si è un po’ ‘sistemata’ con la partecipazione alla puntata in collegamento da casa. In molti sono convinti che Tina sia assente perché sposa di Vincenzo e poi trasferitasi in Toscana per stare con lui. Ma sarà la verità?

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 24 aprile, che fine ha fatto Armando Incarnato?

Samantha e Gemma Galgani protagoniste di Uomini e donne

Altre protagoniste della registrazione di oggi di Uomini e donne saranno anche Gemma Galgani e Samantha Curcio. La prima sembra pronta ad andare avanti contando su un amico come Nicola Vivarelli mentre la seconda è ad un passo dalla scelta o, magari, dalla fuga. La bella tronista nelle scorse puntate ha avuto modo di baciare Alessio a discapito dell’altro suo corteggiatore, Bohdan che ha dato di matto. Cosa sarà successo dietro le quinte con i due e nelle loro nuove esterne? Si tornerà a parlare di scelta? Non sono da meno Giacomo e Massimiliano. Soprattutto il primo sembra ormai ad un bivio e pronto alla scelta, il suo collega avrà modo di seguirlo? Al momento sembra ancora in alto mare ma tutto può cambiare in fretta a Uomini e donne.

