Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: prima lite tra Gemma e Tina?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico e over

Le dame e i cavalieri del trono over, ma anche i nuovi tronisti sono tornati in studio per registrare le nuove puntate di Uomini e Donne che tornerà in onda su canale 5 dal 13 settembre. Raffaella Mennoia, redattrice storica del dating show di canale 5, attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha annunciato l’inizio delle nuove registrazioni che regaleranno numerosi colpi di scena. Dopo la presentazione dei tronisti Andrea Nicole, Roberta, Joele e Matteo, è arrivato il tempo di cominciare a conoscere i propri pretendenti.

Gemma Galgani di Uomini e Donne, prima foto col seno rifatto/ "Ho ceduto alla vanità"

Nel corso delle nuove registrazioni, per i tronisti è il momento di tuffarsi totalmente nella nuova avventura con le prime esterne. L’attesa più grande, tuttavia, è per la registrazione delle nuove puntate del trono over. Dopo l’operazione chirurgica al seno di Gemma Galgani, infatti, i fans del dating show di canale 5 aspettano di scoprire la reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati?/ "Nozze saltate, lui ha un'altra"

Tina Cipollari contro Gemma Galgani?

Cosa accadrà nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne? Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, nel corso della scorsa stagione, ci sono stati numerosi scontri. Cosa accadrà, invece, nelle nuove puntate? Probabilmente, dopo la pubblicazione delle prime foto di Gemma con il seno rifatto, Tina Cipollari potrebbe puntare il dito contro la dama del trono over che ha ammesso di aver ceduto alla vanità.

Nel corso delle nuove registrazioni, inoltre, ci saranno anche dame e cavalieri della scorsa stagione? I fans del programma sperano di rivedere in studio Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone che starebbero attraversando una crisi dopo aver trascorso l’intera estate insieme. Tina e Gemma, dunque, saranno le protagoniste indiscusse delle nuove registrazioni? Lo scopriremo con le prime anticipazioni.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE/ Registrazione 25 agosto: primi dubbi su Andrea Nicole

© RIPRODUZIONE RISERVATA