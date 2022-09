Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 23 settembre: Lavinia…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico 23 settembre

Come accade in tutte le registrazioni di Uomini e Donne, oggi, venerdì 23 settembre, in studio, tornano non solo le dame e i cavalieri del trono over, ma anche i quattro tronisti. Per Federica Aversano e Lavinia Mauro, il percorso sul trono è già cominciato. Le due troniste sono state presentate nel corso della prima registrazione della stagione trasmessa in questa settimana. La presentazione di Lavinia ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi ha apprezzato la tronista per la sua bellezza naturale e, dall’altra, c’è chi avrebbe preferito un volto nuovo senza alcuna esperienza precedente nel programma.

Lavinia, nel video di presentazione, ha spiegato di riuscire a capire subito se prova un interesse o meno per un ragazzo. Per la tronista, le prime esterne non le hanno regalato il colpo di fulmine. Cambierà qualcosa nel corso della presentazione di oggi?

Federica Aversano, nuova lite con Tina Cipollari?

Esterne anche per i tronisti Federico Dainese e Federico Nicotera nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Occhi puntati, tuttavia, su Federica Aversano che, dopo essersi lamentata di alcune esterne, sta cominciando a tuffarsi nella conoscenza con i propri corteggiatori. Ad osservare attentamente il percorso di Federica c’è Tina Cipollari che ha già puntato il dito contro la tronista per la quale non ha mai nutrito molta simpatia nel corso della precedente esperienza da corteggiatrice.

Secondo Tina, infatti, l’atteggiamento di Federica nei confronti dei corteggiatori è troppo “pesante”. Tra la bionda opinionista e la tronista ci sarà un’ennesima discussione? Lo scopriremo con le anticipazioni della registrazione.

