Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 31 agosto: ecco i tronisti

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico 31 agosto

Seconda registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà ufficialmente in onda da lunedì 19 settembre. Dopo aver dedicato la prima registrazione del trono classico alla presentazione delle nuove troniste Federica Aversano e Lavinia, come anticipa Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel corso della registrazione odierna, Maria De Filippi darà spazio ai nuovi tronisti.

I protagonisti del trono classico, nel corso della prima parte della stagione, infatti, dovrebbero essere quattro ovvero due donne e due uomini. Se per il trono femminile, la De Filippi e la sua squadra hanno scelto di puntare su due volti già noti al pubblico come Federica Aversano, mancata scelta di Matteo Ranieri e Lavinia, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, per il trono maschile punteranno su volti sconosciuti?

Prime conoscenze per Federica Aversano e Lavinia

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, per le nuove troniste, ci sarà modo di cominciare a conoscere i corteggiatori. Federica e Lavinia avranno così modo di parlare con i vari pretendenti e di ballare. Per Federica, inoltre, potrebbero esserci due corteggiatori d’eccezione. Dopo non essere stata scelta da Matteo Ranieri, Federica era stata invitata da Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, a restare in trasmissione per conoscersi. Nei suoi confronti, inoltre, anche Riccardo Guarnieri aveva espresso un interesse.

Cosa accadrà, dunque, oggi? Già nella registrazione di ieri, Riccardo aveva provato a ballare con Federica riuscendo a parlare un po’ con lei. Oggi sarà più fortunato? Lo scopriremo nel corso della nuova registrazione.

