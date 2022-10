Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono classico 7 ottobre: Lavinia e…

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico 7 ottobre

Non solo dame e cavalieri del trono over nella nuova registrazione di Uomini e donne. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 ottobre, anche i tronisti e le troniste torneranno in studio per registrare una nuova puntata. Anche il trono classico, ormai, è entrato nel vivo. A regalare diverse dinamiche, in queste prima settimane, è Federico Nicotera che, dopo aver eliminato Naomi con cui, al di là di un’attrazione fisica, ha capito di non poter costruire niente, si è concentrato sul suo rapporto con Alice. Con quest’ultima, nella scorsa puntata, c’è stato anche un bacio: sarà uscito nuovamente con lei o avrà scelto di portare in esterna altre ragazze?

Spazio, poi, a Federico Dainese che non ha ancora dato il primo bacio. Nella scorsa puntata è uscito ancora con Monica, ma il bacio non è ancora arrivato. Cambierà tutto nel corso della nuova registrazione?

Primi baci per Federica Aversano e Lavinia Mauro?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne non mancherà tempo e spazio per Federica Aversano e Lavinia Mauro. Anche le troniste hanno cominciato il proprio percorso da più di un mese. Entrambe, però, non sembrano orientate su un unico corteggiatore. Sia la Aversano che Lavinia stanno procedendo con i piedi di piombo. Entrambe molto diffidenti, stanno provando a conoscere bene i rispettivi corteggiatori prima di tuffarsi in una conoscenza quasi esclusiva.

Entrambe, inoltre, non solo non hanno ancora baciato, ma non si sono neanche avvicinate al fatidico momento. Cosa accadrà, oggi, nel corso della nuova registrazione? Una tra Lavinia e Federica regalerà un colpo di scena?

