Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 23 settembre: Roberta…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 23 settembre

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne tornano in onda oggi, venerdì 23 settembre, per una nuova registrazione. Il programma di Maria De Filippi, durante la prima settimana di programmazione, ha già regalato numerosi colpi di scena come il ritorno di Roberta Di Padua. L’ex dama è tornata in trasmissione per un confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi a causa di una cena che si è concessa con l’ex tronista dopo la fine della relazione tra quest’ultimo e Chiara. In studio, dopo il chiarimento, Roberta ha ricevuto i complimenti di Alessandro Vicinanza decidendo di restare nel parterre per poterlo conoscere.

Uomini e donne, Roberta e Alessandro avvistati insieme/Ci ripensano, dopo la rottura?

Durante la registrazione del 12 settembre, i due avevano deciso di chiudere, ma qualcosa pare sia cambiato. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato le foto ricevute dai suoi followers in cui Roberta e Alessandro sono insieme mentre si godono una serata fuori. Tra il cavaliere e la dama, dunque, sarà scattato il colpo di fulmine? Lo scopriremo con le prime anticipazioni della registrazione.

Roberta Di Padua "terza incomoda" tra Ida Platano e Alessandro?/ La scelta a Uomini e donne

Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza: nuova lite a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne ci sarà anche spazio per gli altri protagonisti. Alessandro Vicinanza, per la scelta di riprovarci con Roberta Di Padua, potrebbe essere il protagonista di un nuovo scontro con Armando Incarnato. Cosa accadrà, invece, ad Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Occhi puntati, inoltre, su Gemma Galgani alle prese con un nuovo corteggiatore così come su Alessandro e Pinuccia.

Tina Cipollari, infine, potrebbe dare il via a discussioni e battibecchi come accaduto nelle precedenti registrazioni. Nel mirino della bionda opinionista potrebbe finire nuovamente la stessa Gemma e la signora Pinuccia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA