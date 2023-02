Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 13 febbraio/ Addio Armando Incarnato?

Uomini e donne, le anticipazioni TV delle registrazioni del 13 febbraio 2023: Armando Incarnato riceve una dura accusa

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con Armando Incarnato che riceve il duro “j’accuse” di Gianni Sperti, che potrebbe preludere ad un suo addio al dating show. Relativamente alle anticipazioni TV della nuova puntata di Uomini e donne classico e over, registrata il 13 febbraio 2023, Uomini e donne classico e over anticipa che in studio l’opinionista TV mette in forte discussione la posizione del cavaliere napoletano, protagonista del trono over: “Gianni accusa Armando di non essere interessato a nessuna donna da anni e di essere lì e non concludere mai”. Che Armando Incarnato sia a Uomini e donne per il solo scopo di accalappiarsi della visibilità, in funzione del business? “Armando risponde che non le piace più nessuna, che c’era una sola donna che le piaceva tanto… -é la replica di Incarnato, a cui segue l’intervento della conduttrice -, e Maria subito: ‘Antonella che ora fa coppia con Luca”.

Nel frattempo, Riccardo Guarnieri ha concluso sul nascere la sua conoscenza con l’ex conoscente di Armando Incarnato, Michela.

E sempre per la quota trono over, poi, le anticipazioni TV non finiscono qui. Ivan riceve un triplo rifiuto: rifiutano il corteggiamento del cavaliere le dame over Desdemona e Paola, a cui si aggiunge anche l’opinionista fissa a Uomini e donne, Tina Cipollari. Anche a quest’ultima Ivan siné detto interessati, senza però vedersi corrisposto. “Desdemona è stata invitata da Armando ad uscire, lei sta uscendo anche con altri 3 cavalieri”, si rileva in aggiunta. E tra le altre anticipazioni, poi, emerge che tra gli over Alessandro Sposito e la dama over Pamela Fersini si danno l’esclusiva di coppia. Lui le chiede di uscire dal programma insieme, con tanto di pegno d’amore: un anello che sembra voler sancire il fidanzamento con la bionda dama. E Pamela replica con un sì. I due protagonisti over, quindi, escono dal programma insieme.

E per la quota trono classico? Le anticipazioni TV aggiungono che alla nuova puntata del dating show di Canale 5 “non si è parlato di nessuno dei 3 tronisti”.

