Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 13 ottobre/ Gemma ci riprova con Maurizio e finisce in lacrime!

Uomini e donne, Marcello Messina é la re-entry e Gemma Galgani finisce in preda al pianto

Le nuove puntate di Uomini e donne, prossimamente in onda sulle reti Mediaset, vedono Marcello Messina fare ritorno al trono over e Gemma Galgani finire in lacrime per Maurizio. Le anticipazioni di quelle che si preannunciano delle nuove puntate dalle emozioni al cardiopalmo di Uomini e donne, riprese via Instagram dal blogger Lorenzo Pugnaloni, vedono al trono classico il tronista biondo Brando portare in esterna Raffaella: un’uscita coinvolgente, “bellissima”.

Motivo per cui la corteggiatrice Beatrix si autoelimina, non riuscendo a perdonare al tronista la manifesta complicità scopertasi tra lui e la competitor.Il tronista Cristian, competitor di Brando al trono classico, porta in esterna Virginia. La terza tronista in carica di Uomini e donne, Manuela Carriero, é “grande assente” in studio e non registra alcun blocco.

Per la quota trono over, invece, Gemma Galgani avanza una particolare richiesta al pretendente Maurizio. Nel dettaglio la dama over torinese e veterana tra i protagonisti di Uomini e donne, chiede alla crush che l’ha fatta capitolare di riprovarci in amore. Di azzerare cioé l’accaduto con i risvolti negativi della frequentazione tra i due over che hanno portato all’epilogo della lovestory sul nascere. “Maurizio alla fine decide di chiudere ma dopo ne deriva un ampio dibattito”, fa sapere la fonte degli spoiler TV di Uomini e donne. Una scelta nella scelta, inaspettata e al contempo spiazzante per Gemma Galgani, che esce dallo studio di Uomini e donne in lacrime.

Le reaction dallo studio non mancano, prontamente. Come quella della rivale storica al dating show di Gemma Galgani, Tina Cipollari, che chiama la torinese alla re-entry in studio inseguendola gridando all’aiuto di un “dottore”. Insomma, l’opinionista si preoccupa dello stato di salute generale di Gemma Galgani e intende sincerarsi che l’addio di Maurizio non abbia infranto il cuore della torinese.

Per la quota trono over, inoltre, Alessio, dopo una discussione con Claudia, fa pace con lei e “alla fine durante il ballo si baciano”. Insomma, un felice epilogo dopo la tempesta si registra tra gli over. E tra i cavalieri over, poi, spicca la re-entry al trono over di Marcello Messina, che é uscito in esterna con Cristina per avviare una nuova frequentazione intima con lei. Che l’ex fiamma storica di Ida Platano a Uomini e donne possa voltare pagina in amore sembrerebbe essere nell’intenzione del diretto interessato, Marcello Messina. Tuttavia, Cristina finisce la conoscenza avviata sul nascere.

Tra gli aggiornamenti last-minute della nuova sessione di registrazione di Uomini e donne datata 13 ottobre 2023, al trono classico, Beatrix si autoelimina dal parterre di corteggiatrici di Brando e lui non ha reazione alcuna, lasciando andare via la giovane. Ma non é tutto. Si registra inoltre una segnalazione su Virginia, motivo per cui Cristian si adira molto. Il tronista Brando porta in esterna anche la corteggiatrice Silvia. Il tronista biondo, incurante dell’uscita di scena all’apparenza abbraccia più volte Raffaella, ma al momento dell’addio di Beatriz l’opinionista Gianni Sperti preannuncerebbe un ritorno al grido sibillino sull’uscente: “au revoir”.

Ed é il momento di fare chiarezza tra il tronista e le corteggiatrici in carica, rispetto all’uscita di scena: Brando non sembra molto convinto e Raffaella gli chiede se lui l’avrebbe eliminata se non fosse stata lei ad andarsene. Lui replica con un “no” e che sarebbe rimasto comunque con forti dubbi maturati sull’uscente. Per il trono over di Uomini e donne, va sottolineato che Tina Cipollari consola Gemma Galgani nello sconforto.













