Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 21 ottobre 2023/ Manuela lascia il trono, Gianni bacia Roberta!

Uomini e donne, Manuela Carriero lascia il trono classico: le anticipazioni delle registrazioni datate 21 ottobre

Le nuove puntate di Uomini e donne si preannunciano dalle emozioni al cardiopalmo, con Manuela Carriero che lascia il trono classico e il bacio a Roberta Di Padua del trono over, da parte di Gianni Sperti. Le anticipazioni a prima firma su Il sussidiario.net delle preannunciate puntate di Uomini e donne prossimamente in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, con gli spoiler delle registrazioni del 21 ottobre forniti dal blogger su Instagram Lorenzo Pugnaloni, sono ricche di curiosi e inaspettati risvolti. E questo vale per entrambi i due circuiti del gioco sulla ricerca dell’amore, il trono over e il trono classico.

Per la quota trono classico la mora tronista Manuela Carriero abdica in favore di una new-entry, cedendo la poltrona a terzi. In altre parole Manuela lascia il suo trono e la annessa motivazione é prontamente data in studio: l’ex volto di Temptation Island sostiene di non sentire i corteggiatori Michele e Carlo interessati alla conoscenza intima della sua persona. Entrambi i diretti interessati presenziano al momento della tronista uscente, e Michele porge a Manuela una lettera di addio. Che la frequentazione tra Manuela e uno o entrambi i due corteggiatori possa seguire fuori dalle circostanze TV di Uomini e donne, non é un’ipotesi da escludersi, in assoluto.

Il tronista in carica Brando non riesce ad accaparrarsi un blocco, mentre l’altro tronista Cristian registra un’esterna con la corteggiatrice Valentina, in occasione della quale i due si baciano.

Per la quota trono over, a Uomini e donne é poi la volta di Gemma Galgani, che prosegue la conoscenza avviata con il neo corteggiatore Bruno. I due sono usciti in un’esterna al chiaro di luna nella serata del 20 ottobre 2023.

Novità funeste per la coppia dei conoscenti over Silvio e Donatella e per lui arriva a Uomini e donne la dama Gabriella, candidata al ruolo di neo corteggiatrice.

Ma non é tutto. Uomini e donne sorprende, poi, con un particolare “plot twist” infuocato: tra gli opinionisti Gianni Sperti diventa padrone della scena al momento del ballo in studio tra i conoscenti over. L’ex marito di Paola Barale si concede un ballo con la dama over veterana, Roberta Di Padua, per poi baciarla. Un gesto dalla duplice chiave di lettura: una clamorosa sfida sulla virilità lanciata agli uomini nel parterre attivo al trono over di Uomini e donne e al contempo una provocazione sferrata alla coppia di conoscenti nascente che non convincerebbe l’opinionista, o almeno non dal punto di vista dell’attrazione fisica: “per far vedere agli uomini del parterre come si fa, provocando Gemma e Bruno…”, si anticipa sul gesto dell’opinionista nell’effusione scenica con la sexy dama Roberta. Che il bacio inaspettato, con il beneplacito di Roberta, possa rivelarsi l’incipit di una lovestory tra Gianni Sperti e la mamma single Di Padua? La domanda sorge ora spontanea.

