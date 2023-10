Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 30 ottobre 2023/ Barbara bacia Maurizio, é scontro con Elena!

Uomini e donne, Barbara De Santi scatena la bagarre tra Maurizio ed Elena: le anticipazioni

Si registrano dinamiche a dir poco infuocate a Uomini e donne, alle nuove registrazioni del dating show, che vedono Barbara De Santi al centro di un triangolo con Maurizio ed Elena. Stando alle anticipazioni delle nuove riprese di Uomini e donne tenutesi per il trono over e il trono classico il 30 ottobre 2023, come rilascia online il blogger Lorenzo Pugnaloni, al secondo circuito dei partecipanti giovani il tronista Cristian porta in esterna Valentina e sceglie

di non baciarla. In studio registra una re-entry Valeria, la corteggiatrice risultata assente alla precedente registrazione, e intervenendo sull’esterna dà vita ad un’accesa polemica con Cristian. Il tronista moro sceglie di concedersi ad un ballo con Virginia e Valentina torna a sedersi alla sua postazione. Il tronista biondo, Brando, invece, risulta assente in studio e lo stesso vale per le corteggiatrici. Che il trono del biondo possa rivelarsi ormai giunto alla chiusura con un ritiro?

Tra le novità del trono over, poi,

Silvio chiude in definitiva la conoscenza con Gabriella e il blocco passa alla conoscenza di Elena e Maurizio, che hanno discusso un po’ per effetto dell’intromissione di Barbara che si é lasciata andare ad un bacio con il pretendente Maurizio. Il che accadeva durante la sfilata a tema nella scorsa registrazione di Uomini e donne. Alla fine la re-entry veterana tra le dame alla ricerca dell’amore di Uomini e donne, Barbara De Santi, si rileva in poco tempo un problema rientrato, con la riappacificazione tra i conoscenti Maurizio e Elena, che quindi registrano un nuovo ballo di coppia.

Le liti proseguono…

Le liti però non finiscono mai a Uomini e donne, e l’ennesima nasce tra l’opinionista Tina Cipollari ed Elena. Probabilmente c’entra il retroscena della vicinanza di Maurizio alla conoscente Barbara e il fatto che Elena non vi dia più peso, in una svolta in tempi celeri e repentina. Il cavaliere Gero risulta assente in studio.

