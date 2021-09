Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazioni 6 e 7 settembre: Nicole esce con Gabrio

Non si fermano le registrazioni di Uomini e Donne. Il ritmo continua ad essere quello di due registrazioni a settimana, per dare spazio a tutti i protagonisti in studio, dai tronisti a quelli del trono Over. In attesa delle anticipazioni della registrazione di oggi, 7 settembre, scopriamo quanto è accaduto ieri nello studio di Canale 5. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, del sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni, svela che non sono ancora arrivati nuovi corteggiatori per Gemma Galgani.

Ormai è noto che la dama si è sottoposta ad un nuovo intervento di chirurgia plastica e questo è stato oggetto di critiche da parte di Tina Cipollari. Nella registrazione di ieri si è riacceso lo scontro tra le due bionde protagoniste perché la Galgani ritiene sia proprio Tina la causa della mancanza di corteggiatori per lei in studio.

Uomini e Donne, esterne per Andrea Nicole e Matteo

Intanto a Uomini e Donne continua la frequentazione tra Ida e Marcello. La Platano sembra trovare un gran feeling con l’uomo, tanto che c’è stato, pare, più di un solo bacio. Passando invece ai tronisti, scopriamo che la tronista Andrea Nicole è uscita con Gabrio. Al momento non si hanno però dettagli su come sia andata l’esterna. Anche il tronista Matteo ha avuto modo di fare nuove esterne ed è uscito con una corteggiatrice che si chiama Noemi. Non è si è invece parlato di Joele e di Roberta, gli altri due tronisti, cosa che potrà invece accadere nella registrazione di oggi. Scopriremo inoltre cos’è accaduto ad altri protagonisti del trono Over come Armando Incarnato.

