Uomini e donne, anticipazioni registrazioni 6 novembre 2023/ Gemma rivuole Silvio, il trono classico chiude?

Uomini e donne, le anticipazioni TV di trono classico e trono over del 6 novembre 2023

Le nuove puntate di Uomini e donne si preannunciano scoppiettanti, con Gemma Galgani che riceve il rifiuto di Silvio Venturato al trono over e il trono classico, timonato da Cristian Forti e Brando Ephrikian, scricchiola, rischiando la chiusura anticipata.

Manuela Carriero ha un fidanzato dopo Uomini e Donne?/ Lei rivela: "Ecco chi è..."

O almeno questo é quanto si profila alle anticipazioni TV e streaming fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni via Instagram stories, relativamente alla nuova sessione di registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 6 novembre 2023, all’indomani della sessione che vede protagonista Roberta Di Padua. Occasione in cui, in studio, al trono over presenziano Alessio e Claudia in presenza dell’ex di lei . Il ragazzo new entry e clamoroso ex fidanzato della dama intende tornare a corteggiare Claudia, in TV, e la over riserva di tutta risposta un “no” seguito poi da alcune discussioni con la vecchia fiamma, che finiscono per indispettire Alessio. Il “terzo incomodo”, alla fine, esce di scena.

Aurora Tropea, lite con Roberta, Gianni e Tina a Uomini e Donne/ Volano insulti: "Cafona e coatta"

Ma non é tutto. Perché al trono over é indiscussa protagonista Gemma Galgani che intende tornare a frequentare il vecchio flirt, Silvio Venturato, a Uomini e donne. La risposta del cavaliere? Un “no” secco! Silvio Venturato sembra non essere in vena di dedicarsi all’amore, tanto che poi chiude la frequentazione avviata con una dama che era giunta a Uomini e donne per lui.

Ed é anche la volta per la nuova sfilata a tema maschile, con protagonisti i cavalieri di Uomini e donne.

Il trono di Cristian perde pezzi e Brando rischia come il moro

Per il circuito parallelo della ricerca dell’amore, il trono classico, Cristian Forti rischia grosso dal momento che perde ben due pretendenti: Virginia e Valentina decidono di andarsene e il tronista moro può proseguire il percorso con la sola corteggiatrice Valeria, finché non decide di andare a riprendere le altre due corteggiatrici. Che il trono del moro rischi la chiusura anticipata non può dirsi un’ipotesi azzardata. Cristian Forti potrebbe vedersi costretto ad anticipare la scelta facendola ricadere sull’unica corteggiatrice rimasta volontariamente in corsa o in alternativa chiudere il trono anzitempo, ritirandosi da Uomini e donne rinunciando alla scelta.

Elena, sfilata choc a Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Gianni Sperti scandalizzati: il web...

E il tronista biondo, Brando Ephrikian, va in esterna sia con Beatriz che con Raffaella. I risultati delle uscite? Nascono delle discussioni animate nel preannunciato “triangolo” e il trono classico sembra dirsi seriamente a rischio, soprattutto quando il biondo chiama in studio una nuova corteggiatrice di nome Giulia. La gelosia potrebbe lasciare il segno, complice la dinamica del poliamore annunciato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA