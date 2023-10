Uomini e donne: anticipazioni registrazioni 7 ottobre 2023/Manuela umiliata da Michele, torna l’over Marcello

Uomini e donne, la nuova registrazione é datata 7 ottobre 2023: le anticipazioni TV e streaming

La nuova puntata di Uomini e donne può dirsi ricca di momenti dalle emozioni al cardiopalmo, come l’umiliazione subita da Manuela Carriero e la re-entry di Marcello Messina. O almeno questo é stando all’annessa registrazione datata 7 ottobre 2023, le cui anticipazioni TV sono fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni tramite il social di Instagram.

Manuela Carriero, tra i nuovi tronisti in corsa per la ricerca dell’amore a Uomini e donne, va in esterna con il corteggiatore Michele, e lui la intacca sull’autostima. É “moscia”, lei non riesce a piacergli per il comportamento, anche perché “dorme” in tutti i sensi agli occhi del pretendente. Immagini quelle dell’uscita piuttosto discutibili, per cui ci si chiederebbe come mai Michele corteggi Manuela. Tanto che in studio si ragiona proprio sul quesito con la tronista che, poi, decide di eliminare il giovane dal trono classico. La tronista di Uomini e donne esce anche con Carlo e si limitano all’abbraccio. Per lei, poi, arriva il neo corteggiatore, Tommaso.

Il tronista Cristian registra un’esterna con due ragazze, corteggiatrici: Valeria e Valentina. Occasioni in cui lui bacia entrambe e non a caso, in studio, alla presa visione delle immagini registrate in precedenza delle uscite le competitor giungono ad un’accesa discussione, fino a insultarsi a vicenda.

Per la quota trono over la registrazione é “literally over”, stimata tre ore! Gemma Galgani torna al centro dell’attenzione a Uomini e donne per la conoscenza avviata con il pretendente Maurizio. I due chiudono i rapporti in definitiva, con lui che ritira la corte a Gemma dopo le lamentele della dama. Gemma é delusa e l’opinionista Tina Cipollari spinge l’ex coppia di conoscenti ad un chiarimento. Gli “ex” lovers si recano nel backstage per parlare.

Il trono over registra delle novità inaspettate

Poi, é la volta di Roberta di Padula ed Ermes al centro studio. La dama lamenta che i pretendenti non facciano nulla per approfondire la sua conoscenza. “Marco era uscito con lei ed è venuta fuori una discussione perché lui ammette di essersi sentito oppresso da lei, Roberta si infuria e fa vedere i messaggi”, si apprende dallo spoiler di Uomini e donnez relativamente alle puntate attese in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Torna Marcello Messina, tra i protagonisti over di Uomini e donne. Si registrano dei baci in studio, tra gli over Silvio e Donatella, durante il momento dancing.

E, intanto, l'ex cavaliere over Riccardo Guarnieri rompe il silenzio social…











