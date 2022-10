Uomini e Donne anticipazioni/ Riccardo Guarnieri abbandona lo studio? Ecco perchè

Uomini e Donne anticipazioni: scontro tra Ida Platano e Alessandro

Un’altra registrazione di Uomini e Donne è stata rivelata dalle indiscrezioni della pagina Uominiedonneclassicoeover. Il protagonista delle nuove puntate sarà il Trono over, che con le sue dinamiche complesse tiene banco da diversi anni. A scaldare gli animi dello studio, ci saranno Ida Platano e il cavaliere Alessandro.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: lacrime per Ida Platano/ É ancora innamorato?

Quest’ultimo ha spesso guardato Roberta Di Padua in puntata, a notarlo anche Maria De Filippi che li ha invitati al centro studio per chiarirsi. Dopo un ballo tra i due, che si sono frequentati per poco tempo, Ida molto infastidita esce dallo studio e Alessandro la segue per parlarle. Sembra, dunque, che la parrucchiera sia molto gelosa del cavaliere che è uscito anche con la dama napoletana.

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: scatta il bacio/ Che succede?

Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo esce dallo studio

Sempre dalle indiscrezioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, si viene a sapere che Riccardo Guarnieri esce dallo studio di Uomini e Donne, ma perchè? Dopo che Ida Platano è uscita dallo studio per un’evidente gelosia nei confronti di Alessandro, il cavaliere pugliese reagisce male.

Una volta che Ida e Alessandro rientrano in studio, Riccardo decide di uscire a sua volta disturbato da ciò che sta accadendo tra la sua ex e il cavaliere. A questo punto, Maria De Filippi interviene dichiarando che, molto probabilmente, il cavaliere pugliese è ancora innamorato della Platano. Nonostante la scena sembra dare ragione alla conduttrice, il volto del parterre maschile nega tutto, e spiega di voler semplicemente avere con la parrucchiera un rapporto civile. Intanto, Gemma Galgani esce con Franco, un cavaliere molto più giovane di lei ma la dama tronca subito la conoscenza. Arriveranno nuovi pretendenti per Gemma? Tina Cipollari, invece, sarà protagonista di una discussione intensa con il cavaliere Alessandro. Una puntata piuttosto movimentata si prospetta, soprattutto nell’ambito del Trono Over che, come sempre, crea scintille.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri assente/ Ritiro dopo la sfiorata rissa?

