Questa edizione di Uomini e Donne si sta per concludere e tutta l’attenzione è rivolta su cosa succederà nella prossima. C’è grande attesa e curiosità nel sapere chi saranno i tronisti del Trono Classico ma anche su chi ci sarà nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne a settembre. Su siti e settimanali, infatti, si moltiplicano le indiscrezioni ed in attesa di anticipazioni ufficiali non resta che riportare le suggestioni più verosimili. Sul web, infatti, in molti chiedono a gran voce il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne.

La dama bresciana è uno dei volti storici del programma che è rimasta nell’immaginario dei telespettatori. Durante il suo percorso nel dating show ha avuto diverse frequentazioni ma la più importante è stata con Roberto Guarnieri. I due avevano lasciato il programma insieme ma il loro amore non è durato. Tuttavia Ida è entrata nelle grazie di Maria De Filippi che, vista anche la simpatia dei telespettatori nei suoi confronti le ha proposto il ruolo di tronista dove ha conosciuto Gianpaolo Siano e Mario Cusitore. Tuttavia anche questa volta non tutto ha funzionato ed è rimasta single. Fuori dal programma si è fidanzata ma la relazione è durata poco. Adesso si professa single e felice e i fan sui social sperano di rivedere Ida Platano a settembre a Uomini e Donne.



E non è tutto perché sempre per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne le indiscrezioni continuano. E di un paio di giorni fa il rumor che vedrebbe Sabrina Zago tronista di Uomini e Donne a settembre. La dama, infatti, ha dimostrato di avere classe ed eleganza ma poca fortuna in amore, le sue relazioni più importanti, con Giuseppe prima e con Guido poi sono naufragate in maniera brusca e repentina. Come per Ida Platano, tuttavia, anche Sabrina è entrata nella simpatia dei telespettatori e chissà che anche per lei non si decida di affidarle il trono a settembre anche per dare smalto al Trono Classico.



Infine si apre un altro lungo capito quello su una delle dame storiche del dating show: Gemma Galgani presente ad Uomini e Donne dal 2009. Su di lei a lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale di Riccardo Signoretti Nuovo Tv. Gemma Galgani lascia Uomini e Donne e non sarà presente nella prossima edizione? Stando al magazine Maria De Filippi sarebbe stanca e stufa dei suoi siparietti e pronta a farla fuori per puntare su volti nuovi. Del resto la dama non solo non ha ancora trovato l’amore ma ha sempre meno spazio nelle puntate: che sia un segno?