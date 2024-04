Uomini e Donne, anticipazioni settimana 29 aprile-3 maggio 2024/ Ida Platano corre da Pierpaolo Siano

Uomini e Donne, anticipazioni settimana 29 aprile-3 maggio 2024: Ida Platano va a riprendersi Pierpaolo Siano

Si preannunciano puntate di fuoco a Uomini e Donne nella settimana 29 aprile-3 maggio con il Trono di Ida Platano in primo piano. Andando con ordine nell’ultima puntata trasmessa andata in onda mercoledì 24 aprile 2024, Ida Platano ha ricevuto l’ennesima segnalazione su Mario Cusitore. Il suo corteggiatore è stato avvistato in un B&B insieme ad una ragazza. Ida Platano delusa e stanca nonostante le insistenze e le giustificazioni dell’uomo non si dimostra propensa a dare una seconda opportunità all’uomo.

Dopo la smentita di Mario e l’intervento in sua difesa del barbiere, in studio prenderà la parola Tina Cipollari che sarà una furia contro Mario Cusitore. Dalle anticipazioni settimanali (29 aprile-3 maggio 2024) di Uomini e Donne si scopre che l’opinionista sarà decisa ad andare in fondo a questa storia sottolineando come secondo lei, e Gianni Sperti, lo speaker avrebbe passato la notte con la donna in questione. E non è tutto, Ida Platano avrà problemi anche con Pierpaolo Siano. Il corteggiatore infatti, che si è già più volte detto pronto a lasciare il programma, abbandonerà il Trono della dama perché si sentirà una seconda scelta.

Uomini e Donne puntate 29 aprile-3 maggio 2024: Pierpaolo Siano torna a corteggiare Ida Platano

Dalle anticipazioni su Uomini e Donne (29 aprile-3 maggio 2024) si arriva quindi alla situazione paradossale in cui Ida Platano rischia di rimanere senza corteggiatori. La scelta della tronista di dare un’altra chance a Mario Cusitore farà andare su tutte le furie Pierpaolo Siano che deciderà lasciare il programma. La reazione di Ida Platano inizialmente sarà quella di scoppiare a piangere ma poi lo raggiungerà ad Avellino per convincerlo a ritornare. Alla fine, dopo averla fatta aspettare per tre ore, accetterà di far ritorno nel programma.

Spazio avranno poi nelle trame del dating show anche le vicende del Trono di Daniele Paudice. Il tronista deciderà di uscire in esterna con Gaia e Marika. Il giovane sarà sempre più vicino con entrambe ma Gaia invece si sentirà trascurata e rivelerà al tronista che secondo lei a lui non interessi o comunque interessi meno di Marika. Nel Trono Over, infine, ci sarà un’accesa discussione che vede Jessica coinvolta.











