Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne di questa nuova settimana? Il dating show di Maria De Filippi sta per andare in pausa estiva ma prima ci attendono nuovi appuntamenti, dal 5 al 9 maggio, durante in quali accadrà di tutto. Le anticipazioni delle registrazioni ci svelano che questa settimana assisteremo al tanto discusso scontro tra Sabrina e Guido, che culminerà con uno schiaffo da parte della dama al cavaliere che stava frequentando.

Cristina Ferrara è la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?/ L'importante gesto del tronista

Prima di questo, Francesca Polizzi, corteggiatrice di Gianmarco Steri, deciderà di non ripresentarsi in studio e, dunque, di autoeliminarsi dopo quanto accaduto nelle scorse puntate. Una decisione che il tronista dirà però che avrebbe preso lui stesso, visto che i sentimenti nei confronti della ragazza sono cambiati negli ultimi tempi.

Gemma Galgani abbandona Uomini e Donne?/ Duro sfogo dopo lite con Tina: "Smettila o me ne vado"

Anticipazioni settimanali Uomini e Donne: cosa accadrà dal 5 al 9 maggio 2025 su Canale 5

Il trono di Gianmarco Steri, ormai quasi agli sgoccioli, andrà dunque avanti soltanto con due corteggiatrici: Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. E proprio questa settimana ci sarà un’altra svolta importante per lui, perché il tronista deciderà di far conoscere ad entrambe le corteggiatrici sua madre. Un gesto importante che, inevitabilmente, darà al pubblico indizi su chi tra le due potrà essere la sua scelta.

Le anticipazioni settimanali di Uomini e Donne ci svelano, inoltre, che Gemma Galgani proseguirà la sua conoscenza con Arcangelo che, al contempo, inizierà a manifestare il suo interesse anche per un’altra dama: Marina. Tina Cipollari metterà allora in guardia Gemma dalla rivale e dal cavaliere, che secondo lei non è sincero nei suoi riguardi. Attese, infine, tante nuove polemiche, soprattutto per l’atteggiamento di Guido nei confronti di Gloria Nicoletti. Il cavaliere svelerà di provare un forte interesse per la dama, scatenando la brusca reazione di Sabrina Zago.

Anticipazioni Uomini e Donne: retroscena su Cristina prima della registrazione/ Gianmarco vicino a Nadia