Uomini e Donne/ Anticipazioni: slitta la scelta di Davide, Gemma delusa da Maurizio

Uomini e Donne, anticipazioni e news 30 dicembre

Dopo giorni di attesa, oggi 29 dicembre c’è stata la nuova registrazione di Uomini e Donne. Partiamo però con l’annunciare che non c’è stata la scelta di Davide Donadei che dunque slitta ancora. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, non sono però mancate sorprese, a partire da Gemma Galgani. Nonostante la notte di passione con Maurizio, durante queste prime vacanze natalizie i due non si sono visti e pare si siano sentiti molto poco. Non è mancata l’ironia di Tina Cipollari che ha ipotizzato ci sia già un’amante di mezzo, cosa negata da Maurizio. Bisognerà vedere se il cavaliere deciderà di trascorrere con la dama almeno le festività di inizio anno nuovo. Dopo Gemma, l’attenzione si è poi concentrata sul tronista Davide Donadei che sembrava pronto a fare la sua scelta già oggi.

Slitta al 2021 la scelta di Davide Donadei?

Così però non è stato: la scelta di Davide Donadei slitta molto probabilmente al 2021, tuttavia il tronista ha deciso di fare una nuova esterna con Chiara. I due si sono baciati (seppur con la mascherina), Beatrice ha assistito a tutto, dicendosi molto delusa dalla piega presa dal loro percorso. Non sono poi mancati ospiti nella nuova registrazione di Uomini e Donne: Jara e Nicola, coppia nata qualche anno fa in studio, hanno annunciato di aspettare il secondo figlio. Infine una svolta nel rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: i due avevano deciso di chiudere ma oggi lui chiede di poter avere un nuovo chiarimento con lei. Di comune accordo decidono di riprovarci e lui rifiuta anche le nuove dame arrivate per conoscerlo.



