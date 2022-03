Uomini e Donne/ Anticipazioni, Stefano: “Voglio una donna come Gemma Galgani”

Uomini e Donne, anticipazioni e news

Stefano Bagazzini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, finito nel mirino di Tina Cipollari e Gianni Sperti per la scelta di frequentare Elena con cui la frequentazione è già finita, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, confessa di sognare una donna con le caratteristiche di Gemma Galgani. Senza nascondere di dare importanza all’aspetto fisico, Stefano ammette di volere una donna con cui poter affrontare discorsi su vari argomenti. Una caratteristica che aveva trovato in Gemma con cui è uscito senza, tuttavia, iniziare una vera frequentazione.

“L’aspetto fisico è la prima cosa che colpisce, ma non ritengo che sia la cosa fondamentale: vorrei una donna di classe, che si vesta con eleganza e abbia un certo modo di comportarsi, una persona colta che abbia tanti argomenti. Insomma, una come Gemma o Elena”, ha spiegato il cavaliere.

Stefano Bagazzini: il passato del cavaliere di Uomini e Donne

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Stefano Bagazzini spera di trovare l’amore. Finora, però, non è ancora riuscito a trovare la donna con cui iniziare una frequentazione continua. Il cavaliere, tuttavia, non perde le speranze. Il suo sogno è avere accanto una compagna con cui condividere vari interesse e con cui cominciare una nuova fase della propria vita dopo la fine del matrimonio. Dell’ex moglie, così, Stefano ha parlato a Uomini e Donne Magazine:

“Sarà stato che eravamo entrambi grandi e avevamo voglia di diventare genitori, fatto sta che abbiamo bruciato le tappe: ci siamo sposati subito e nel giro di pochi mesi lei è rimasta incinta di due gemelli, un maschio e una femmina. Purtroppo il rapporto ha iniziato a deteriorarsi poco dopo la nascita dei nostri figli”.

