Uomini e Donne anticipazioni: torna l’ex di Ida Platano?/ Spunta l’indiscrezione…

Mancano solo tre settimane all’inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne che potrebbe tornare in onda nel pomeriggio di canale 5 dal 12 o dal 19 settembre. Il pubblico, così, ritroverà Maria De Filippi, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i nuovi tronisti e i protagonisti del parterre del trono over. Torneranno Gemma Galgani, Ida Platano e la signora Pinuccia con le ultime dame che potrebbero avere un ruolo diverso rispetto a quello che hanno avuto nella scorsa stagione. Ida, in particolare, potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista fuori campo a cui sarebbero affidati tutte le opinioni sulle varie situazioni sentimentali.

Pinuccia, invece, dovrebbe essere la protagonista di continue discussioni con Tina Cipollari, ma nella stagione che comincerà a settembre dovrebbe esserci anche un altro ritorno.

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e Donne?

Tra i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e donne che potrebbero tornare a settembre c’è anche un ex di Ida Platano. Secondo un’indiscrezione riportata da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel parterre del trono over dovrebbe tornare anche Alessandro Vicinanza, il cavaliere con cui Ida ha avuto una frequentazione nella scorsa stagione, poi finita non riuscendo a trovare il feeling giusto per costruire una storia.

Secondo Lorenzo Pugnaloni, inoltre, le nuove registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero cominciare alla fine di agosto quando saranno svelati anche i nomi dei nuovi tronisti scelti dalla redazione di Maria De Filippi. Tra i vari ritorni, inoltre, dovrebbe esserci anche Riccardo Guarnieri che, tra le dame, potrebbe ritrovare Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri per cui Riccardo aveva mostrato apprezzamento.

