Annunciate le due prime dame ufficiali della prossima stagione di Uomini e Donne: ecco chi ritroveremo nel parterre delle donne

Mancano pochi giorni alla prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, ma sul web arrivano già le prime anticipazioni. È delle ultime ore la notizia della scelta del primo tronista di settembre, un nome che non è una grande sorpresa, visto che si parla di lui a Uomini e Donne sin dalla fine di Temptation Island 2025: stiamo parlando di Flavio Ubirti, il tentatore di Denise. Se è lui il primo volto ufficiale della nuova edizione del dating show, nelle ultime ore è arrivata una conferma attesa anche per il trono Over.

Gemma Galgani, nuovo look per Uomini e Donne: altri ritocchini?/ Il dettaglio che non sfugge ai fan

Sono state infatti annunciate le prime due dame ufficiali della prossima edizione di Uomini e Donne. Stando a quanto fa sapere Lollo Magazine, a tornare sicuramente in studio a settembre saranno Gemma Galgani e Sabrina Zago.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sabrina Zago confermate nella nuova edizione del programma

Si tratta di due volti noti e amatissimi di Uomini e Donne. Gemma Galgani è ormai una colonna portante del programma di Maria De Filippi. Ogni anno corrono indiscrezioni su un suo possibile addio, poi puntualmente smentite dal suo ritorno in studio. Da molti anni ormai Gemma cerca l’amore e spera di trovarlo attraverso il programma ma, al momento, non è riuscita ancora a realizzare il suo sogno. Che il prossimo sia per lei l’anno buono?

Giuseppe Molonia torna a Uomini e Donne a settembre?/ Il gesto a Maria De Filippi scatena il web

Sabrina Zago è invece una leva più recente di Uomini e Donne, ma in pochi mesi si è assicurata un ruolo centrale nel programma. Dopo le batoste ricevute lo scorso anno, soprattutto con il cavaliere Giuseppe, torna nel parterre con lo stesso desiderio di Gemma: quello di trovare il grande amore. Sarà, però, per entrambe un percorso arduo e non senza sorprese.