Un’altra coppia del Trono Over ha abbandonato Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione di domenica 4 maggio la dama Margherita Aiello ha deciso di uscire dal programma insieme al cavaliere Dennis. I due si sono trovati sempre meglio nelle loro esterne e hanno quindi deciso di continuare a vedersi lontano dalle telecamere, iniziando la loro storia d’amore nella vita reale. A quanto pare, Margherita e Dennis sono usciti dallo studio mano nella mano, ufficializzando così probabilmente il loro fidanzamento.

In passato, Margherita ha attirato l’attenzione per la sua conoscenza con Mario Cusitore. Il loro rapporto è stato al centro di vari scontri e lacrime, scatenando non poche polemiche in studio. Nonostante ciò, però, tra di loro le cose non terminarono nel migliore dei modi, andando ognuno per la propria strada. Successivamente, la dama è uscita per circa un mese con il cavaliere Pierpaolo, per poi iniziare a frequentare, per l’appunto, Dennis.

Margherita Dennis lascia Uomini e Donne: la scelta con Dennis

Ma chi è esattamente Margherita Aiello? Non si hanno molte informazioni sulla donna, a partire dall’età, che è ancora oggi incerta. Ad ogni modo, la dama di Uomini e Donne dovrebbe avere meno di 40 anni e si dividerebbe tra Milano e Catania, poiché attualmente impegnata negli studi universitari per la Laurea Magistrale in Nutrizione Umana. Inoltre, ha già conseguito la laurea in Scienze dell’alimentazione e lavora come analista in un laboratorio Chimico.

Per quanto riguarda la vita privata, Margherita è già madre di una bambina, che considera il grande amore della sua vita. Sul suo profilo Instagram, dove vanta quasi 37mila followers, condivide molti scatti della figlia, insieme ad alcune foto dei suoi viaggi. La dama è una mamma single e vorrebbe trovare l’uomo della sua vita, motivo per il quale ha deciso di mettersi alla prova nel dating show. Ebbene, adesso, pare aver trovato la persona giusta, scegliendo di abbandonare il Trono Over insieme al cavaliere Dennis. A questo punto, non resta che attendere per scoprire come andranno le cose tra di loro nella vita reale.

