Uomini e Donne/ Antonio Moriconi e Klaudia Poznańska tronisti? (Trono Classico)

Uomini e Donne è in vacanza, ma si pensa già alla prossima stagione. Quella che si è conclusa poche settimane fa ha portato alla nascita di diverse coppie, in primis quella di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, sempre più innamorati e felici. Tuttavia, i fans del programma di Maria De Filippi cominciano a pensare ai prossimi tronisti. A settembre, infatti, ci saranno nuovi protagonisti pronti a cercare l’amore. Per avere la certezza di chi salirà sul trono sarà necessario aspettare ancora un po’. Tuttavia, cominciano ad emergere i primi nomi tra i quali spuntano quelli di Antonio Moriconi e Klaudia Poznańska, rispettivamente ex corteggiatore di Teresa Langella ed ex corteggiatrice di Andrea Zelletta. Entrambi sono arrivati fino alla scelta finale per poi non essere scelti. Teresa, infatti, ad Antonio ha preferito Andrea Dal Corso mentre Zelletta, a Klaudia, ha preferito Natalia. Entrambi sono considerati in pole per salire sul trono. Saranno davvero loro i nuovi tronisti?

UOMINI E DONNE: LE PRIME INDISCREZIONI SUI TRONISTI

Sia Antonio Moriconi e Klaudia Poznańska non escludono di poter salire sul trono di Uomini e Donne qualora dovesse arrivare la proposta. L’ex corteggiatore di Teresa Langella, infatti, ha ammesso che sarebbe felice di poter vivere l’esperienza da tronista qualora la redazione dovesse davvero decidere di puntare su di lui. “Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta“, ha dichiarato. Klaudia, invece, non si è ancora dichiarata espicitamente anche se a proposta a renderebbe feice. Tra i nomi dei futuri tronisti, inoltre, spunta anche quello di Giulio Raseli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià.

