Uomini e Donne/ Aperti i casting: ecco come fare per proporsi (Trono Classico)

Ad un passo dalle scelte dei tre tronisti del trono classico di Uomini e Donne, la grande macchina che muove il dating show è ancora pienamente attiva. Ed infatti, sono aperte già le selezioni per prendere parte ai casting, nonostante il programma stia per andare in vacanza e si concluderà proprio venerdì 31 maggio 2019, con la sua ultima puntata dedicata alle scelte finali degli attuali protagonisti. Per il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, si cercano candidati, sia per il trono giovane ma anche per il trono over. Per quanto riguarda la parte giovane dello show, sono state fissate anche le date per le selezioni che di seguito, vi riporteremo qualora foste interessati. Il 14 giugno a Milano, presso lo Starhotels Ritz (ubicato in Via Lazzaro Spallanzani, 40), dalle ore 10:00 alle 16:00, potrete effettuare un provino con la redazione del programma. Il 21 giugno invece, si sposteranno in Sicilia e più precisamente a Catania, presso Il Principe Hotel Catania (Via Alessi, 24), dalle ore 9:00 alle 16:00. in tutte e due i casi, sarà fondamentale portarsi dietro un documento di identità valido da potere esibire.

Uomini e Donne, trono classico: aperti i casting

Tutti coloro che vogliono partecipare ai casting del trono classico di Uomini e Donne, dovranno anticipatamente iscriversi compilando un modulo online sul sito web di WittyTV. Proprio in merito a ciò, vi occorrerà compilare tutti i campi, comprensivi di dati personali, codice fiscale, i riferimenti per potervi contattare ed anche per motivazioni per cui avete deciso di partecipare alla trasmissione, avendo a disposizione non più di 1000 caratteri. Se volete arrivare in studio per corteggiare qualcuno, dovrete evidenziare il nome, ma quest’ultimo elemento è considerato facoltativo. Se volete in ultimo, potete anche inserire le vostre informazioni di contatto social, mettendo l’indirizzo dei vostri profili su Facebook, Skype oppure il numero della vostra abitazione. Vi ricordiamo anche che vi occorrerà caricare una fotografia ed avere cura di compilare tutto quello che riguarda l’informativa sulla privacy e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Per ulteriori dettagli in merito, vi rimandiamo al suo di WittyTV, oltre alla sua efficiente ed aggiornata pagina ufficiale su Facebook.

