Arcangelo di Uomini e Donne è fidanzato? Avvistamento sospetto dopo la fine con Gemma Galgani

C’è un nuovo amore nella vita di Arcangelo di Uomini e Donne? Nei giorni scorsi, l’ex cavaliere di Gemma Galgani sarebbe stato pizzicato in compagnia di una giovane dama nei pressi del lago di Como. Così l’uomo torna al centro dei riflettori, dopo aver interrotto la sua discussa frequentazione proprio Gemma, la signora per eccellenza di Uomini e Donne. Una notizia che se confermato testimonierebbe il cambio di rotta radicale da parte di Arcangelo, che starebbe appunto concentrando le sue attenzioni su donne molto più giovani.

Secondo quanto riferisce Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbero diverse segnalazioni relative al fatto che l’ex cavaliere starebbe frequentando un’altra donna. Dopo aver chiuso con Gemma Galgani, dunque, Arcangelo non avrebbe perso tempo e si sarebbe messo all’opera per tornare sul mercato. Detto, fatto.

Il finale della scorsa stagione di Uomini e Donne, d’altra parte, non è stato facile per Arcangelo, finito più volte al centro delle critiche e nel tritacarne per aver chiuso male e con poca trasparenza nei confronti di Gemma. Le malelingue sostengono che l’unico obiettivo di Arcangelo fosse quello di ottenere nuova visibilità per poi girare altrove le sue attenzioni sentimentali.

Tanto che all’inizio sembrava essere preso da Maria, poi però aveva puntato Cinzia fino ad una rottura dopo inevitabile, dopo che lei aveva detto chiaramente di non voler precludersi altre conoscenze. Ora anche Arcangelo sembra in cerca di nuove avventure sentimentali e con l’arrivo dell’estate le voci sono destinate ad aumentare. Chissà se ci saranno novità o se invece bisognerà attendere Settembre per l’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne. L’ex di Gemma resta alla finestra…