Arcangelo tornerà a Uomini e Donne nella prossima stagione? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo dopo la fine dell’ultima edizione del dating show di Canale 5. Ma, facciamo un passo indietro. Il cavaliere è stato senza dubbio il protagonista assoluto della seconda parte della stagione 24/25 del programma. In particolare, ad attirare l’attenzione è stata la sua breve e intensa frequentazione con Gemma Galgani, dama storica del Trono Over. Dopo aver avuto alcune uscite piene di passione, con tanto di bacio, la situazione tra di loro è rapidamente degenerata.

Difatti, Arcangelo ha deciso d’interrompere improvvisamente la frequentazione, esprimendo il desiderio di frequentare altre dame, tra cui Marina e Cinzia. Una scelta che Gemma non ha preso affatto bene, mostrando un interesse molto forte per il cavaliere, che a molti spettatori ha ricordato la sua vecchia cotta per Giorgio Manetti. Difatti, la Galgani ha cercato insistentemente di recuperarlo, arrivando a litigare animatamente con le sue “rivali” in amore e scatenando diverse polemiche.

Arcangelo torna a settembre a Uomini e Donne: la verità

L’atteggiamento di Arcangelo con Gemma Galgani ha scatenato diverse critiche da parte del pubblico, e non solo. Prima, ha litigato anche con un’altra dama, Marina, interrompendo la loro conoscenza. Successivamente, è stato ferocemente attaccato dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che lo hanno accusato di essere uscito con Gemma solo per ottenere visibilità all’interno del programma. La tensione in studio è aumentata a tal punto che, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Arcangelo è uscito all’improvviso, abbandonando lo studio con furia.

Da lì, in molti hanno iniziato a chiedersi se il suo fosse un abbandono definitivo oppure no. Ebbene, stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni e dal portale ComingSoon, pare che Arcangelo tornerà nel parterre del Trono Over a settembre. A quanto pare, la produzione non si lascerà sfuggire un personaggio così divisivo e, anche nella prossima edizione, potrebbe regalarci grandi sorprese. Nel frattempo, Gemma si prepara a vivere una nuova estata da single, nonostante sia ancora molto presa dal cavaliere.