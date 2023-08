Uomini e Donne, Arianna Cirrincione incinta: “Ecco quando nascerà”/ Nome e sesso del bebè: “Mi piacerebbe…”

Arianna Cirrincione di Uomini e Donne racconta i primi retroscena della gravidanza

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli aspettano il loro primo figlio. La coppia nata a Uomini e Donne ha dato il lieto annuncio su Instagram alcuni giorni fa e ora si prepara ad accogliere il frutto di questo amore iniziato nel 2019. Superata l’emozione iniziale, Arianna ha voluto dedicarsi ai suoi follower, rispondendo ad alcune delle loro domande. Tanti utenti attendevano di sapere qualcosa in più sulla gravidanza, a partire da quando nascerà il bebè e se so tratta di un maschio o di una femmina.

“Quando nascerà? Si presume il 7 febbraio.” ha allora fatto sapere l’ex volto di Uomini e Donne; “Il nome? Siamo in altissimo mare e chiaramente come sempre non siamo d’accordo. Diciamo che Andreotti ha già qualche idea. Io ancora non ne ho la più pallida idea.” ha spiegato.

Arianna Cirrincione svela la data di nascita del bebè e come sta affrontando la gravidanza

Arianna Cirrincione ha poi ammesso di non conoscere ancora il sesso del bebè, ma di preferire nel profondo un maschietto. Ha poi raccontato ai follower come sta affrontando questo momento: “Sinceramente bene. Sono molto tranquilla. Chiaramente è una fase importante e di cui conosco poco. Quindi ci sono pensieri, dubbi, paure che credo siano comuni un po’ a tutti. Pero me la sto vivendo bene!”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infine rivelato di non essere riuscita ad immortalare il momento in cui ha svelato ad Andrea di essere incinta: “Impossibile con lui! Sono riuscita a fargli forse due sorprese da quando stiamo insieme. È un segugio, sempre sull’attenti e non si fa mai i fatti suoi. E non sono riuscita a fare un video a nessuno dei nostri parenti perché non si sa tenere un cecio in bocca.”

