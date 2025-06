Arianna Cirrincione è incinta? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo negli ultimi giorni. Il motivo? Il sospetto è nato da una storia Instagram del neo marito, Andrea Cerioli, nella quale mostrava la loro nuova casa in ristrutturazione. Mentre filmava, però, ha indicato una stanza dicendo: “Qui ci sarà la camera dei bimbi“. Al che, in tanti hanno subito notato l’uso del plurale, che ha fatto storcere il naso. Ricordiamo, infatti, che la coppia al momento ha solo una figlia, Allegra, nata lo scorso anno.

Da lì, sui social si è prontamente diffusa la voce di una presunta seconda gravidanza dell’influencer. La notizia si è poi diffusa ancora di più dopo che Deianira Marzano ha rilanciato l’indiscrezione nelle sue storie Instagram, alimentando il tutto. Da un lato, c’è chi crede che Cerioli si sia fatto sfuggire uno “spoiler“, mentre, dall’altro, alcuni sostengono che l’ex tronista abbia semplicemente avuto un lapsus, pensando magari ad un futuro non prossimo.

Arianna Cirrincione in dolce attesa? L’indiscrezione scatena il web

Com’è noto, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti nel 2019 a Uomini e Donne. Dopo mesi di percorso, Andrea ha scelto di uscire dal programma con Arianna e, da allora, non si sono più separati. Poco dopo, sono andati a convivere a Bologna e, a febbraio del 2024, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Allegra. Infine, solo pochi giorni fa – precisamente il 24 maggio 2025 – i due hanno coronato il loro amore con un matrimonio che ha commosso il mondo del web.

A distanza di pochi giorni dalle nozze, si vocifera ora di una seconda gravidanza di Arianna. Ad ogni modo, è possibile che la frase ‘incriminata’ riferita alla camera dei “bimbi” della nuova casa sia stata detta per far riferimento alla voglia futura di avere altri figli e non ad una situazione concreta o imminente. Per il momento, i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo, preferendo non dare dettagli a riguardo.