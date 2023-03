Uomini e donne, Armando accusa Roberta/ “Ecco perché l’amicizia con te è finita”

Uomini e donne, Armando Incarnato accusa Roberta Di Padua: “Mi ha tradito“

Riemergono vecchi dissapori tra Armando Incarnato e Roberta Di Padua, e ad accendere la miccia è una domanda apparentemente innocua di Gianni Sperti. Nella puntata di Uomini e donne di lunedì 13 marzo, disponibile anche sul sito di Witty, l’opinionista del programma ha rivolto una domanda precisa alla Dama: “Siccome con Armando abbiamo discusso che non trova nessuna, sono tanti anni, vi conoscete, avete anche la complicità perché vi guardate e sorridete. Perché no?“. È però Armando a negare l’interesse nell’approfondire la conoscenza con lei, manifestando delusione per essere stato tradito nella fiducia.

“Mi ha tradito, è una forma di tradimento per me importante. Quando vuoi bene ad una persona non menti, non tradisci“, confessa il Cavaliere in riferimento a Roberta. I dissapori sono legati al passato, quando la Di Padua aveva intrecciato una conoscenza con Riccardo Guarnieri e Armando cercava in tutti i modi di supportarla: “Mi raccontava determinate cose di lui, dicendo che si vedevano, che stavano sempre insieme, poi venivano al centro studi e litigavano. E dicevano che non si erano mai visti, ma io sapevo che si vedevano e che si sentivano“.

Armando Incarnato contro Roberta Di Padua: “Mi utilizzava per…“

L’amicizia con Roberta Di Padua si è però incrinata in seguito a un retroscena, svelato dallo stesso Armando Incarnato: “Una persona che non fa più parte del programma mi raccontò di come io ero stato preso per il cu*o durante il percorso di amicizia con Roberta. Quando venivo qui e difendevo Roberta, è perché mi raccontava che Riccardo la faceva stare male e la trattava male. Quando ho scoperto tutte queste cose, ho detto: ‘Ho preso le tue parti per un anno intero e tu la sera prima della puntata passavi la notte con lui?’. Tutto confermato da una persona che era in video-chiamata con loro, mentre loro erano insieme“.

Armando rinnova la sua accusa di tradimento a Roberta anche in puntata: “Ecco perché l’amicizia con te è finita, perché tu utilizzavi me per difenderti e per creare dei teatrini con Riccardo. Quando tu con Riccardo andavi d’amore e d’accordo, e avevate organizzato tutto per restare al centro dello studio e per allungare il brodo. E tutto questo è stato confermato da lui quando è ritornato. Che amica eri?“. La Dama del Trono Over, dal canto suo, si difende: “Non mi piace quello che hai detto, che lui mi trattava male“. E aggiunge: “Avevo mille motivi per non uscire. Ho scelto Riccardo perché l’ho sempre voluto, poi l’ho conosciuto e non è andata bene. Basta“.











