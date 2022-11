Uomini e donne, Armando benedice la coppia Ida e Alessandro a Napoli/ “Nasce a…”

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza ancora insieme dopo l’esclusiva

La coppia uscente di Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, torna al centro dell’attenzione mediatica per l’intromissione nel post-dating show di Armando Incarnato. I due sedicenti piccioncini vip, dopo aver lasciato il programma sui sentimenti come coppia ufficializzata si vivrebbe in un rapporto a distanza, tra la terra natale di Alessandro Vicinanza, Salerno, e la residenza a Brescia di Ida Platano, con il beneplacito del figlio della dama, ma non solo. Riattivatisi nelle ultime ore di fine novembre 2022, tra le Instagram stories, Ida e Alessandro si sono lasciati ritrarre in atteggiamenti intimi, e tra un bacio e un abbraccio immortalati in una carrellata di foto e video con tanto di rispettivi tag condivisi con gli utenti, non hanno nascosto di viversi del tempo insieme in Campania. Alessandro ha voluto ancora una volta avere al suo fianco Ida, per una lunga visita nella sua Regione, dove i due hanno avuto modo di stare insieme tra una sosta al lungomare di Salerno, una passeggiata ai veicoli nei quartieri Spagnoli di Napoli e una uscita a cena, con un ex di Ida storico del parterre al trono over di Uomini e donne. Ossia Armano Incarnato. Che sia in corso un triangolo amoroso post-Uomini e donne?

A quanto pare, il napoletano ha ricevuto la visita della coppia uscente di Uomini e donne, a Napoli, come il mantenimento di una promessa che veniva fatta dai due piccioncini allo “scugnizzo”, al momento dell’addio in puntata al dating show.

“Sono bellissimi guagliò, io non ci credevo -benedice quindi la neo coppia uscente di Uomini e donne, tra le stories dell’ex, Armando Incarnato -però posso dire che é la verità”. Ma non é tutto, perché il beneplacito di Incarnato, poi, prosegue: “E la cosa più bella é che questa coppia nasce a Natale come Gesù”. Insomma, sembra proprio che Armando Incarnato voglia promuovere a pieni voti la neo coppia nata in TV, rivalutandola in positivo. I due neo piccioncini hanno trascorso l’intera domenica insieme, in queste ore, sin dal buongiorno dato in coppia al risveglio social, con tanto di colazione al gusto coffee e un bacio romantico a fare da antipasto per una lunga giornata on the Road.

