Uomini e donne, Armando Incarnato accusa Alessandro Vicinanza di maldicenza/ Roberta Di Padua é furiosa!

É guerra infuocata nel parterre degli over, tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza e non solo, tra i protagonisti veterani di Uomini e donne. É quanto si profila sulla base dello spoiler delle nuove registrazioni di Uomini e donne datate 8 gennaio 2024, che é fornito dal blogger Lorenzo Pugnaloni via Instagram.

Alla puntata di rientro dalle vacanze natalizie di Uomini e donne, nel dettaglio tra le dinamiche dei circuiti di trono over e trono classico fanno ritorno in studio tra i protagonisti over Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Inizialmente si parla di Alessandro

Vicinanza e Cristina Tenuta, i quali raccontano di aver trascorso le festività insieme, anche i celebrativi di Capodanno 2024, che hanno dormito insieme, per poi ammettere di non aver consumato in intimità un rapporto carnale. Ma ecco che si innesca la discussione accesa, con Roberta Di Padua che taccia Cristina Tenuta di una condotta sleale per l’interesse nutrito verso l’ex e di non essersi comportata da amica. A effetto domino, poi, la discussione si accende tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza e poi ancora tra Alessandro e l’opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti.

Alessandro e Armando giungono così alla nuova guerra tra cavalieri over in studio, con la re-entry che taccia il primo di aver mosso delle maldicenze sulle dame Roberta Di Padua e Cristina Tenuta, durante una cena in cui era presente anche Ida Platano, altra ex storica di Vicinanza. Quindi, segue una lite tra Alessandro e Cristina, i quali si sono dati l’esclusiva di coppia per il prosieguo di una frequentazione intima.

L’ex di Armando Incarnato continua a frequentare Alessandro Vicinanza, tra le anticipazioni di Uomini e donne

La Tenuta esce dagli studi, per poi tornare sui suoi passi e continuare a frequentare a Uomini e donne l’amato Alessandro. Cristina tiene, inoltre, a chiarire di aver chiuso in definitiva la lovestory così come ogni altro tipo di rapporto con Armando Incarnato.

Nel frattempo, intanto, in occasione della stessa sessione di registrazioni, per la quota trono classico Ida Platano prosegue la sua conoscenza intima avviata con Mario Cusitore e non solo…











