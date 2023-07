Uomini e donne, Armando Incarnato: “Amore finto..”/ Bordata a Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

Uomini e donne, Armando Incarnato rilascia un messaggio critico sull’amore “finto”: bordata alla coppia Alessandro Vicinanza e Ida Platano?

Esplode una guerra intestina nel cast dei protagonisti di Uomini e donne, che vede al centro dell’attenzione social Armando Incarnato e la coppia uscente del dating -show, Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Dal popolare programma sui sentimenti e la ricerca dell’amore Ida e Alessandro sono di recente usciti in coppia, dandosi l’esclusiva, al fine di viversi il loro amore lontani dai riflettori.

Uomini e donne, Armando Incarnato nel mirino degli haters/ "Smettetela di giudicare per quello che..."

Tuttavia l’assenza dai profili social dei due ex Uomini e donne, di stati pubblici di coppia, nell’ultimo periodo, farebbe pensare a qualche utente nel web che i diretti interessati si siano lasciati. Ed é Armando Incarnato, ex fiamma al trono over di Uomini e donne e poi amico datato di Ida, a infiammare il gossip critico sulla coppia con un messaggio sibillino, che il napoletano rilascia dopo l’ultima apparizione del salernitano e la bresciana via social.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Chiedo scusa a chi lotta contro il cancro..."/ Lo sfogo choc

In data 28 luglio 2023, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati immortalare insieme in alcuni post mentre si trovavano nel mezzo di una nuova vacanza, in quel di Capri. Segno quest’ultimo che farebbe pensare ad una smentita degli ex Uomini e donne, del chiacchiericcio di una sospetta crisi d’amore tra i due. E, intanto, sembra non mancare la sospetta replica di Armando Incarnato, che potrebbe tacciare l’amore degli ex Uomini e donne di “finzione”.

Le dichiarazioni critiche di Armando Incarnato

“L’amore per certa gente è diventato un lavoro. Quando vieni a conoscenza di certe cose, veramente capisci quanto sia povero e misero il mondo in cui viviamo”- sentenzia il napoletano in uno stato sibillino, per poi proseguire -.Visto che l’amore è finto e le liti sono finte, mi auguro perlomeno che ogni tanto ci siano momenti di intimità…”. E, poi, ancora, il messaggio critico che segue al nuovo stato social della coppia prosegue, accusando i misteriosi destinatari di fingere di amarsi al mero fine di accalappiarsi visibilità, per il business e un tornaconto personali: “Tutto proiettato alla retribuzione mediatica, ma come si fa. Che delusione”.

Armando Incarnato, estate da single prima del ritorno a Uomini e Donne?/ "Se in amore..."

Che Armando Incarnato abbia rivalutato in negativo il fidanzamento di Ida Platano e Alessandro Vicinanza? La domanda sorge ora spontanea. Intanto, Shaila Gatta rilascia un post sulla sfiducia in amore…











© RIPRODUZIONE RISERVATA