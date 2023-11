Uomini e donne: Armando Incarnato esce di scena?/ Il cavaliere risulta di nuovo assente in studio e…

Uomini e donne, Armando Incarnato é di nuovo assente al trono over

Armando Incarnato é ancora una volta assente a Uomini e donne, o almeno questo si rileva al rientro di cavalieri e dame al trono over del dating show di Canale 5. La re-entry al nuovo appuntamento TV e streaming e prossimamente in onda, prevista sulle reti Mediaset é ripresa tra le registrazioni del dating show del 15 novembre 2023, é anticipata tra le Instagram stories, dal blogger Lorenzo Pugnaloni.

Al rinnovato dating show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Armando Incarnato risulta assente tra i partecipanti al trono over, dopo esservi tornato a grande richiesta dei fan attivi via social. Il ritorno di Armando Incarnato potrebbe, dunque, rivelarsi di breve durata e al momento non ci é dato sapere il motivo della nuova assenza del cavaliere napoletano dallo studio di Uomini e donne.

Ma tra le anticipazioni del trono over di Uomini e donne, non é tutto.

Alessio Pili Stella e Claudia Lenti definitivamente chiudono la loro frequentazione. Sempre al trono over di Uomini e donne, poi, il cavaliere Marcantonio e la dama Manuela De Santis sono protagonisti di una nuova uscita intima.

L’ex conoscente intima di Armando Incarnato, Ida Platano, torna a Uomini e donne in un ruolo inedito

Per Ida Platano si presentano a Uomini e donne dei nuovi corteggiatori. Allo scorso appuntamento al buio, parecchi candidati corteggiatori se ne erano andati alla visione della sua presenza al titolo di neo tronista. Lei, ex fiamma e amica datata di Armando Incarnato, alle nuove riprese in assenza del napoletano sceglie di tenere tra i corteggiatori un ragazzo cubano. Ida porta, inoltre, in studio un mazzo di fiori per un pretendente sceso per lei nella registrazione scorsa, chiedendogli scusa del trattamento riservatogli alla scorsa registrazione.

Stranamente, però , Armando Incarnato non si presenta alle nuove registrazioni che seguono alle riprese della salita al trono classico di Ida Platano. Dietro l’assenza di Armando Incarnato sembra esserci un motivo top secret, ma i fan di Uomini e donne intendono saperne di più.











