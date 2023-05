Uomini e donne, Armando Incarnato: “Il mio passato l’ho cancellato..”/Lo sfogo divide

Armando Incarnato svela la sua verità, sul mistero di Uomini e donne

Armando Incarnato non cerca l’amore, ma il lavoro, nella ormai datata ricerca dell’anima gemella avviata a Uomini e donne? É il quesito generale che nasce spontaneo, alla luce del nuovo sfogo che il bello e impossibile di Napoli, tra i cavalieri che cercano l’anima gemella al trono over di Uomini e donne, rilascia via Instagram, unitamente al contenuto della nuova puntata di Uomini e donne, datata 5 maggio 2023. Occasione in cui, il cavaliere napoletano é indiscusso protagonista al trono over, per la nuova conoscenza intima intrapresa con la dama interessata a lui, Brunella, ma non solo. Perché, in puntata, inoltre Armando riesce a catalizzare l’attenzione su di sé anche quando l’opinionista Gianni Sperti lo incalza sul posto di lavoro e l’occupazione lavorativa a fronte del tenore di vita del campano, che non si direbbe dalle difficili condizioni economiche. O almeno questo é stando ai molteplici post dove, via social, Incarnato si lascia immortalare mentre é in giro tra locali e siti di servizi vari, perlopiù di ristorazione e intrattenimento, dove sembra non mancare mai il buon cibo, anche extra-lusso. “Ma se hai un alto tenore di vita, come fai a non lavorare?”, chiede non a caso al sedicente disoccupato Armando, Sperti, nella nuova puntata in cui si infittisce il mistero sul personale, il lavoro e le finanze del veterano napoletano, da anni protagonista in TV alla ricerca dell’amore a Uomini e donne. “Non lo posso dire per quella situazione che tu sai”, é la misteriosa replica che il napoletano poi rilascia, rivolgendosi alla conduttrice TV, Maria De Filippi. Ma per quale motivo Armando si riserva della facoltà di mantenere il suo mistero, complice il beneplacito della produzione di Uomini e donne, programma che da sempre svela la verità dei suoi protagonisti?

Ciò che può dirsi certo é che nel suo curriculum vitae Armando Incarnato vanta l’esperienza maturata in qualità di attore nel cast di alcuni film come Gomorra. Ma non solo. Così come é emerso negli anni della sua partecipazione TV a Uomini e donne, Armando Incarnato ha ad oggi coperto anche il ruolo di imprenditore, in quanto titolare di una serie di saloni di bellezza gestiti dalla ditta individuale Exclusive Luxury Hair, di proprietà del napoletano. Il volto televisivo di Napoli si sarebbe dedicato a questa attività imprenditoriale dopo aver interrotto gli studi di Giurisprudenza a Napoli e una serie di lavori tra i più disparati: dal barman al corriere, passando per responsabile di un reparto di supermercati.

Il post rivelatorio di Armando Incarnato

E, intanto, a infittire ancor di più il mistero sulle condizioni economiche di Armando Incarnato, ci pensa il diretto interessato, alle prese con un nuovo post condiviso via Instagram. “Felicemente disoccupato -fa sapere di sé il cavaliere campano, nel post rivelatorio, che poi rimarca l’obiettivo che il bel tenebroso intenderebbe raggiungere allo stato attuale -, il mio passato l’ho cancellato mi é rimasto un buon cuore che é quello che serve per un grande amore“. Insomma, Armando Incarnato intenderebbe così, via social, mettere a tacere ogni tipo di chiacchiericcio sul suo conto, senza dare troppe spiegazioni ai più curiosi, come in primis Gianni Sperti.

E, intanto, lo sfogo social e rivelatorio del campano divide l’opinione del web, tra le reaction più disparate: “Avrà il reddito di cittadinanza, ancor per poco però”, si legge tra i commenti degli utenti, e poi ancora “La frase che hai detto ‘mi occuperò della mia donna’ é da brividi”. E ancora: “Poverino, é disoccupato. E il lusso é un regalo della Caritas”. Ma c’é anche un altro point of view, tra chi guarda oltre le apparenze: “Grande Armando, dietro la corazza c’é una bellissima persona”.











