Uomini e donne, Armando Incarnato: il motivo dell’addio é l’ex Janette/ La rivelazione bomba!

Armando Incarnato può dirsi un preannunciato addio a Uomini e donne, o almeno questa é la previsione di una possibile svolta al trono over del dating show di Maria De Filippi. L’ipotesi si solleva dal momento che si fa strada la pista del presunto motivo per cui Armando Incarnato risulterebbe assente alle nuove registrazioni del trono over per la stagione di Uomini e donne in onda sulle reti Mediaset dall’11 settembre 2023.

Così come svelato recentemente dal blogger delle anticipazioni TV e streaming all’attivo via Instagram, Lorenzo Pugnaloni, la nuova stagione Mediaset di Uomini e donne avrà il via con l’assenza in studio di due cavalieri storici tra le trame che negli ultimi anni si sono registrate al trono over. Trattasi di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. E quest’ultimo, popolare volto tv che ha contribuito per anni alla ricerca dell’amore tra i protagonisti over di Uomini e donne potrebbe non fare rientro alla corte dei sentimenti, nota per il format in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity. Questo per una sospetta relazione top secret con il sedicente ex amore storico, Janette. Un nome menzionato in più occasione durante gli anni della partecipazione del napoletano al trono over di Uomini e donne. Nel corso della relazione i due fidanzati storici sono diventati genitori della loro figlia primogenita e una volta approdato al trono over di Uomini e donne, Armando Incarnato si é dichiarato desideroso di un nuovo amore e di una compagna che potesse corrispondergli un sentimento di amore sincero, che non fosse legato a nessuna sorta di interesse per il tornaconto economico, visto il tenore di vita agiato che può permettersi il napoletano.

La frecciatina al veleno contro Armando Incarnato

E, intanto, la stessa Janette spiegherebbe il motivo dell’assenza di Armando Incarnato a Uomini e donne: “Buenos dias, curiosità: mai stata single”, rende noto la donna a detta di una segnalazione giunta dagli utenti attivi nel web. E a margine dell’annessa ipotesi che vedrebbe Armando Incarnato lontano dalla produzione di Uomini e donne per via del possibile ritorno di fiamma con Janette, intanto, l’ex dama Pamela Barretta attiva al trono over di Uomini e donne accende in rete, sulla scia della segnalazione web, un gossip nel gossip. Quello di una sospetta cacciata del napoletano subita dalla conduttrice del format, Maria De Filippi: “Posso dire che il karma è arrivato! Sto volando, come vedete quando parlo non dico mai caz*ate!”. Infine, l’ex dama over rincara la dose, esclamando: “Il karma è come la sposa: arriva sempre in ritardo, ma quando arriva, lascia sempre tutti quanti con la bocca aperta!”.

Insomma, Armando Incarnato potrebbe non fare più ritorno in TV, almeno non a Uomini e donne.











