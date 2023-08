Uomini e donne, Armando Incarnato infiamma il web: haters lo attaccano/ É polemica sul “segreto”

Armando Incarnato infiamma il web: il post infuocato del volto di Uomini e donne

Armando Incarnato torna al centro dell’attenzione pubblica nel web, per via di un messaggio che suonerebbe, per gli haters, come una provocazione del cavaliere di Uomini e donne. Riattivatosi a mezzo Instagram, mentre si attende il via alla nuova stagione di Uomini e donne previsto per settembre 2023, in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Armando Incarnato é non a caso un thread di accesa discussione con il nuovo post condiviso con il web.

A corredo di una testimonianza iconica del suo periodo vacanziero estivo, Incarnato rilascia una caption che svela la sua concezione sul segreto di eterna giovinezza, che tanto lo contraddistinguirebbe.

“Il segreto dell’eterna giovinezza: 11 mesi di ferie l’anno e il dodicesimo a riposare”, si legge nella caption del post infuocato di Armando Incarnato, che ora divide l’opinione del web, in supporter e hater. Se da una parte c’é chi dà piena approvazione alla condotta di influencer esperto in operazioni di investimenti e vendita di prodotti digitali di Armando, dall’altra c’é chi -tra gli internauti nei commenti al post- ritiene il napoletano un esempio diseducativo che porterebbe in alto la bandiera del ” dolce fare niente” e dell’anti-lavoro.

Armando replica alla polemica web

Ma non manca la replica alla polemica web online, da parte del bel napoletano alla ricerca dell’amore avviata al trono classico di Uomini e donne. “Volevo far notare a quelle persone che stanno commentando in maniera negativa il mio post: io non devo dare conto a nessuno e non ho mai tolto niente dalla tasca a nessuno. Avete rotto”, é il pronto messaggio che rilascia in replica tra le Instagram stories, Armando Incarnato.

