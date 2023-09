Uomini e donne, Armando Incarnato non ritorna al trono over/ Il clamoroso addio

Uomini e donne: Armando Incarnato lascia il trono over? Lo spoiler bomba

Lo start di Uomini e donne, alla nuova stagione TV e streaming attesa sulle reti Mediaset, si preannuncia a dir poco inaspettato, con Armando Incarnato grande assente in studio. La grande assenza dello storico protagonista tra i cavalieri al trono over di Uomini e donne potrebbe voler anticipare un addio certo del napoletano influencer over al popolare format sui sentimenti, dove i tronisti al trono classico, le dame e i cavalieri al trono over cercano l’anima gemella.

E a fornire i particolari di quello che potrebbe rivelarsi l’indizio del possibile addio di Armando Incarnato al trono over di Uomini e donne, dopo anni di partecipazione, é Lorenzo Pugnaloni, lo spoiler man che anticipa alcune chicche in esclusiva via Instagram stories sulle riprese per le nuove puntate del dating show. Quest’ultime, tenutesi il 6 settembre 2023, potrebbero andare in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity dall’11 settembre 2023, data della prima puntata di Uomini e donne.

I curiosi particolari del via a Uomini e donne

“Per quanto riguarda il trono over c’è stata una mega lite tra Aurora e Gianni; gli animi si sono scaldati un sacco Fake news quello che girava su Tinì, nella registrazione di oggi era presente, perciò confermatissima anche lei. È solamente stata assente in alcune puntate – si apprende dello spoiler sullo start di Uomini e donne, di rientro in TV dalle vacanze estive, e poi ancora i particolari del possibile preludio all’addio-. Ancora assente Armando. Al momento si direbbe definitiva la sua non

partecipazione all’edizione; vedremo

più avanti Beatrix ha fatto 2 esterne, una con Brando e una con Christian. A quest’ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l’altro tronista, si è un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro studio e risedersi”.

