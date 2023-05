Uomini e donne, Armando Incarnato: “Non sapete niente!”/ La replica agli haters é furiosa

Uomini e donne, Armando Incarnato é nel mirino degli attacchi web: la reazione

Anche lontano dai riflettori di Uomini e donne Armando Incarnato fa parlare di sé, relativamente al suo personale, alla sfera dell’amore e gli affetti, la carriera e il lavoro. Risaputo che lui sia il più discusso, tra i cavalieri alla ricerca dell’amore al format sui sentimenti di uomini e donne, Armando Incarnato fa ora rumore nel web per una furiosa replica destinata alla compagine di internauti che gli muovono contro una serie di critiche online. Questo, sulla scia della messa in discussione della persona e il personaggio TV, Armando Incarnato, inferta al napoletano dall’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo in più occasioni, nello studio TV di Uomini e donne, attacca non troppo velatamente Incarnato chiedendosi se lui sia nella trasmissione TV perché interessato alla visibilità per collaborazioni lavorative e il mero business e non intento a trovare l’amore come single competitor tra i cavalieri partecipanti al trono over della popolare corte di Maria De Filippi. Sperti si chiede, inoltre, come emerge in una delle recenti puntate di Uomini e donne, quale lavoro svolga Armando, dal momento che il napoletano ostenterebbe un tenore di vita agiata, mentre via Instagram stories si lascia immortalare in foto e video registrate tra locali, servizi vari e cibo extra-lusso, con tanto di menzioni di brand più o meno noti. Armando giocherebbe il ruolo di influencer a Uomini e donne, a fin di business, anche secondo i detrattori attivi via social, e in replica alla polemica che esplode ai suoi danni nel web, la reaction del diretto interessato é a dir poco furiosa.

Il messaggio di replica del cavaliere di Uomini e donne

“Avete rotto un po’ il caz*o -tuona in un video postato tra le Instagram stories, nel cuore della notte, Armando Incarnato -, a dire sempre determinate cose… guagliò…”. Lo sfogo di Armando Incarnato sembra indirizzato a chi gli darebbe del nullafacente, poi: “Nun sapit niente over…Nun sapit nient…(dalla lingua napoletana, “non sapete niente, per davvero!”). “Io, é over ca non voglio fà nient’ e che non lavoro (“é vero che non voglio fare niente e non lavoro”)… però é pur over’ ca nu m’ manca niente, a parte ‘na cosa”: lo sfogo del napoletano prosegue bilingue, tra l’italiano e la lingua napoletana, “però é pure vero che non mi manca nulla, a parte una cosa..”. E il riferimento é all’amore, evidentemente, la dolce metà che possa farlo sentire una mela intera: ” però nun fa nient… prima o poi arriverà”, “peró non fa niente, prima o poi arriverà “.

Insomma, a dispetto degli attacchi web che lo vorrebbero fuori dalla trasmissione di Uomini e donne Armando Incarnato si scagiona da ogni accusa nel processo alle intenzioni, dicendosi fiducioso e sognatore di trovare l’amore in TV. Che sia Uomini e donne la svolta, per lui?

