Uomini e donne, Armando Incarnato: “Non ti voglio nemmeno per un gossip pagato…”/ Replica a Veronica Ursida

Uomini e donne, Armando Incarnato lancia un messaggio al veleno: spunta l’ipotesi Veronica Ursida

Armando Incarnato torna al centro del gossip per un messaggio sibillino pubblicato via social, che potrebbe essere destinato all’ex fiamma, Veronica Ursida. Riattivatasi tra le Instagram stories, nel mezzo del corrente mese di agosto 2023, Veronica Ursida sembra aver dato vita a quello che si direbbe un botta e risposta piccato tra ex conoscenti intimi, con Armando Incarnato. La dama storica, alla ricerca dell’amore tra i protagonisti al trono over nella storia del programma TV e streaming Mediaset di Uomini e donne, si direbbe felice di una voce che vedrebbe Armando Incarnato come un preannunciato addio al dating -show, in quanto non confermato al ruolo di cavaliere alla corte di Maria De Filippi.

Armando Incarnato, addio a Uomini e donne?/ "Nella leggerezza del silenzio..."

E con una storia che si direbbe un contrattacco, o meglio la sua replica al post di Veronica Ursida che grida “la ruota gira”, Armando sembra cosí riservare una bordata alla storica ex: “Ci hai ucciso, tesò…non ti voglio nemmeno per un gossip pagato…”.

A chi é rivolta la replica piccata di Armando incarnato?

Il messaggio dalla difficile interpretazione e dal destinatario ignoto, che giunge online qualche ora dopo la frecciatina social sibillina della Ursida, poi, prosegue ancora, con Armando che rincara la dose: “vergognati… dí al tuo manager che non mi vendo”.

Uomini e donne, Veronica Ursida: "La ruota gira, il karma arriva..."/ La bordata ad Armando Incarnato

Ma a chi sarà mai rivolto il messaggio al veleno di Incarnato, se non indirizzato alla Ursida? Il sospetto conflitto social a distanza tra i due ex conoscenti intimi ha vita sulla scia del gossip di un vociferato addio a Uomini e donne di Incarnato e a sollevarlo é l’assenza del cavaliere palesatasi negli studio Elios alla prima tornata estiva delle nuove registrazioni del programma sui sentimenti, condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne, salvo cambiamenti repentini nei palinsesti TV e streaming Mediaset, andrà in onda a partire dall’11 settembre 2023.

